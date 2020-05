Essen: Mann wirft Flasche auf Krankenpflegerin – jetzt sucht ihn die Polizei mit DIESEN Fotos

Essen. Was für ein feiges Verbrechen!

Die Polizei Essen sucht nach diesem Mann, der im Südostviertel eine Flasche nach einer Krankenpflegerin (48) geworfen und sie nur knapp verfehlt hatte. Die Tat ist bereits vom 4. Januar. Weil die Polizei Essen in den Ermittlungen nicht weiterkommt, wird jetzt öffentlich mit Fotos nach dem Täter gefahndet.

Dieser Mann wird von der Polizei Essen gesucht. Foto: Polizei/Privat

Essen: Mann wirft Flasche auf Krankenpflegerin

Die Krankenpflegerin hat an jenem Samstag gegen 6 Uhr ihr Auto auf der Krampestraße geparkt. Noch während sie im Auto gesessen hatte, ist der Unbekannte an ihrer Beifahrertür aufgetaucht. Er hatte gesprochen, war aber vom Innenraum des Autos nicht zu verstehen. Dann hatte er den Außenspiegel eingeklappt und ist abgehauen.

Hier klappt er den Außenspiegel zu. Wer kann Hinweise zu ihm geben? Foto: Polizei/Privat

Handy-Fotos sollen Täter überführen

Die Frau hat für einen kurzen Termin das Auto verlassen und ist im Anschluss zurückgekehrt. Wieder hörte sie den Mann aus der Entfernung reden. Just in diesem Moment ist direkt neben ihr eine Flasche auf dem Boden aufgeschlagen! Glücklicherweise ist die Essenerin unverletzt geblieben. Es ist aktuell nicht nachzuvollziehen, was diese Reaktion ausgelöst hatte.

Die Fotos hat die Krankenpflegerin mit ihrem Handy gemacht, als sie noch im Auto gesessen hatte. Die Polizei bittet unter 0201 8290 um Hinweise. (mg)