In Essen und Hamburg: „HALLO DOC!“-Reihe mit gleich zwei neuen Veranstaltungen

Auf Augenhöhe mit dem Arzt, das ist das Motto der Veranstaltungen der „HALLO DOC!“-Reihe. Initiiert von der Selbsthilfeorganisation „yeswecan!cer“ kommen hier Patienten, Mediziner und Forscher zusammen, um über ein Thema zu sprechen, das aktueller kaum sein könnte. Schließlich, so sagen es die Statistiken, erkrankt jede zweite Person in Deutschland im Laufe ihres Lebens an Krebs. Eine erschreckende Zahl, der nur mit Aufklärung und Vorsorge zu begegnen ist.

Und so wird es in den kommenden Tagen gleich zwei Veranstaltungen eben jener „HALLO DOC!“-Reihe geben.

Experten und Patienten sprechen über das Thema Krebs

Am 30. Oktober, also am Donnerstag, wird es in der FUNKE Lounge im FUNKE Event-Center (Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen) in Essen eine Veranstaltung zum Thema Lungenkrebs geben. Besprochen werden dabei unter anderem Themen wie die Frage nach den Therapiemöglichkeiten, wie die Versorgung und Begleitung im Alltag aussehen kann, und welche klinischen Studien und Behandlungsansätze derzeit von Experten und Medizinern genutzt werden können.

Als Experten fungieren an diesem Abend Dr. Fabian Dörr (Oberarzt Thoraxchirurgie an der Ruhrlandklinik Essen), Dr. Carolin Groß-Ophoff-Müller (Onkologische Ambulanz an der Lungenklinik Köln-Merheim), Dr. Michael Pogorzelski (Oberarzt Thorakale Onkologie am Uniklinikum Essen) sowie Prof. Dr. Christoph Pöttgen (Strahlentherapie am Uniklinikum Essen).

Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr und endet um 20 Uhr.

Zudem werden Eva Leroy und ihre Tochter Leonie Leroy vor Ort sein. Eva ist selbst Lungenkrebspatientin, sie bekam ihre Diagnose im Jahr 2019. Gemeinsam wird das Duo über die Herausforderungen im Alltag, die Bedeutung psychologischer Unterstützung und den Umgang mit der Krankheit im Familienleben sprechen. Moderiert wird die Veranstaltung von Tanja Bülter.

Am 5. November geht es dann in Hamburg im St. Pauli Spirit Klubhaus by Pauli Spirit (3. Etage) am Spielbudenplatz 21 bis 22 um das Thema Prostatakrebs. Inhaltlich werden dabei unter anderem Themen wie die moderne Früherkennung, die Fortschritte in der medikamentösen Therapie oder die Frage, was Nuklearmedizin leisten kann, besprochen.

Als Experten und Expertinnen haben sich Uroonkologin Prof. Dr. Gunhild von Amsberg, Urologe Prof. Dr. Thorsten Schlamm und Ernährungsmedizinerin Dr. Imke Thederan angekündigt. Zudem wird Rainer Janz von seiner eigenen Geschichte mit der Krebserkrankung berichten. Janz ist metastasierter Prostatakrebs-Patient und leidenschaftlicher Radsportler, wird auf der Bühne von seiner eigenen Geschichte berichten. Moderiert wird auch diese Veranstaltung von Tanja Bülter.

Los geht es, wie auch in Essen, um 17.30 Uhr. Schluss soll um 20 Uhr sein.

Anmeldungen für die jeweilige Veranstaltung bitte via E-Mail an hallodoc@yeswecan-cer.com oder telefonisch unter 0177/2418761.