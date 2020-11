Edeka: Ein Markt in NRW startet in der Coronakrise einen Aufruf der Unterstützung und setzt damit ein deutliches Zeichen. (Symbolbild)

Edeka: Supermarkt in NRW hat wichtiges Anliegen – und setzt damit ein deutliches Zeichen

NRW. Edeka ruft dazu auf, solidarisch zu sein - und geht mit gutem Beispiel voran.

Betreiber unter anderem von Restaurants, Cafés und Fitnessstudios stehen erneut harte Zeiten bevor. Ab Montag müssen sie ihr Geschäft bis Ende November coronabedingt schließen.

Ein Edeka-Markt in Velbert (NRW) hat deshalb einen Aufruf gestartet und ein deutliches Zeichen gesetzt.

Edeka: Markt in NRW setzt durch Aufruf deutliches Zeichen

Das nennt man Solidarität! Unter dem Motto „Zusammenhalten ist jetzt angesagt“, wendet sich der Edeka-Markt Nissen Velbert an die Gastronomen aus Velbert (NRW) und den angrenzenden Stadtteilen.

+++ Netto in NRW: Kunde platzt nach Besuch im Markt der Kragen – „Egoistische, faule Schweine“ +++

Auf seiner Facebook-Seite schreibt der Markt nämlich: „Im gesamten November könnt ihr bei uns eure Abhol- und Lieferkarten für eure Speisen an den Kassen oder unserem Schwarzen Brett auslegen.“ Jene Geschäften, die die Möglichkeit haben, außer Haus zu liefern, will Edeka Nissen damit offensichtlich während der schwierigen Zeit unter die Arme greifen.

----------------------------

Das ist Edeka:

Edeka wurde 1907 in Leipzig gegründet

Edeka steht für E inkaufsgenossenschaft d er K olonialwarenhändler

inkaufsgenossenschaft er olonialwarenhändler Der Hauptsitz von Edeka ist in Hamburg

376.000 Menschen arbeiten bei Edeka (Stand 2018)

----------------------------

Und der Edeka-Markt geht noch weiter: „Gerne bewerben wir euer Angebot auch auf unseren digitalen Kanälen. Meldet euch dazu direkt bei uns unter info@edekanissen.de.“ Dazu sei die Marktleitung „ganz persönlich“ für die Gastronomen da, heißt es weiter.

----------------------------

Mehr News:

NRW: Rückruf von Käse – es drohen gefährliche Verletzungen!

Corona in NRW: 5032 Neuinfektionen ++ Hunderte Polizisten in Quarantäne

Kölner Treff (WDR): Ärztin der Uni-Klinik Essen redet Klartext über Corona – „Es ist nicht so“

----------------------------

Solidarität für Restaurants

Schließlich macht der Markt noch klar: „Jetzt ist die Zeit, solidarisch zu sein! Wenn nur jeder einmal wöchentlich etwas bestellt oder abholt, helfen wir unseren regionalen Gastronomen sehr. Danke.“

Wenn das mal kein deutliches Zeichen ist. Nun liegt es also in den Händen der Kunden, die Restaurants in ihrer Umgebung zu unterstützen.