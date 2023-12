Edeka in NRW wird zur Schließung gezwungen – Kunden stehen gerade JETZT vor verschlossenen Türen

Ein Edeka-Markt in NRW wollte an Heiligabend aus der Reihe tanzen – und wurde prompt zurückgerufen! Rund um die Aufregung um das Geschäft lohnt es sich anzuschauen, welche Supermärkte überhaupt am 24. Dezember öffnen dürfen.

In diesem Jahr ist diese Frage speziell, denn Heiligabend fällt auf einen Sonntag. Das macht alles komplizierter!

Strenge Regeln an Heiligabend: Edeka-Filiale muss zu bleiben

Zunächst zum Wirbel um den Edeka an der Kölner Straße in Düsseldorf. Wie die „Rheinische Post“ berichtet, warb Filialbetreiber Klaus Tschöpe damit, dass sein Laden auch am 24. Dezember von 10 bis 14 Uhr geöffnet sein wird. So stand es auf einem Prospekt und an der Eingangstür. „Zwei meiner Mitarbeiter wollen gerne an Heiligabend arbeiten und Geld verdienen“, so der Kaufmann. Auch er selber wollte sich in den Laden stellen.

Doch kurze Zeit später wurde Tschöpe von der Bezirksleiterin von Edeka Rhein-Ruhr zurückgepfiffen. Sie verwies ihn auf das für alle gültige Ladenöffnungsgesetz von NRW.

„An Sonn- und Feiertagen dürfen geöffnet sein: Verkaufsstellen, deren Kernsortiment aus einer oder mehrerer der Warengruppen Blumen und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften oder Back- und Konditorwaren besteht, für die Abgabe dieser Waren und eines begrenzten Randsortiments für die Dauer von fünf Stunden.“ Auszug aus dem Ladenöffnungsgesetz NRW (Paragraf 5, Absatz 1)

Es gibt in NRW nur für bestimmte Geschäfte Ausnahmen von der strengen Sonn- und Feiertagsregelung:

Blumenläden

Kioske

Bäckereien

Weihnachtsbaum-Verkaufsstände (am 24. Dezember)

Geschäfte in Flughäfen und Bahnhöfen

Rewe am Düsseldorfer Flughafen bis 17 Uhr geöffnet

Wer also in einem Supermarkt noch einen Noteinkauf tätigen muss, hat am Heiligabend nur die Chance, zum Flughafen Düsseldorf oder zum Hauptbahnhof zu fahren. Am Airport wird eine Rewe-Filiale von 6 bis 17 Uhr geöffnet sein, hat die „Rheinische Post“ erfahren.

Unklar ist noch, wie lange die Edeka-Filiale am Hauptbahnhof öffnen wird. Normalerweise sind die Öffnungszeiten rund um die Uhr. Im benachbarten Duisburg gibt es übrigens den besten Supermarkt in Deutschland – es gehört ebenfalls zur Edeka-Kette.