Edeka in NRW hängt Plakat aus – Kunden rasten aus

Ist das noch ein Edeka oder sind wir hier schon am Ballermann?

Die Kunden des Edeka „Schroff“ in Kleve (NRW) werden sich schön die Augen gerieben haben, als sie in den vergangenen Tagen dieses Plakat ihres Stammladens gesehen haben. Was ist denn bitte HIER passiert?

Edeka in NRW feiert irre Party

Ganz einfach: Der Edeka „Schroff“ in Kleve (NRW) feiert Geburtstag. Zehn Jahre wird der Laden alt. Deshalb fand am Samstag (3. Juni) auch eine große Familienparty statt. Doch die knalligen Plakate dazu erschlagen ihre Betrachter fast mit den beworbenen Attraktionen. Hüpfburg, Familien-Quiz, Kinderschminken – alles mit dabei.

Doch es ist vor allem die bunte Liste an Star-Gästen, die für Aufsehen sorgt. Die Beat- und Rockband „The Rattles“, die in den 60ern und 70ern große Erfolge feiert, spielt „live on stage“. Auch „Eis am Stiel“-Star Zachi Noy wird die Besucher an vergangene Jahrzehnte erinnern.

Dazu gibts eine gehörige Dosis Schlager mit den Sängern Sandy Wagner, Olaf Henning, Denny Fabian, Andy Andress und Frank Lars. Moderiert wird das Event von „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Julia Holz. Ach ja, und Spider-Man ist auch noch auf dem Poster. Der kommt aber nicht vorbei.

Betrachter fassungslos

Dass sich alle diese Persönlichkeiten bei der Geburtstagsfeier einer Edeka-Filiale (!) die Klinke in die Hand geben, ist für viele Nutzer auf Twitter schier nicht zu fassen. Dort amüsiert man sich auch darüber, dass das Poster gelinde gesagt nicht sehr nach professioneller Bildbearbeitung aussieht:

„Deutsche Coachella.„

„Fiebertraum.„

„Z-Promis, die beim „Fernsehgarten“ und „Immer wieder sonntags“ bereits aussortiert wurden.„

„Haltet mich für blöd, aber ist schon ein Fake, oder? Oder? ODER?„

„An diesem Poster ist alles falsch.“

„Das tut weh. Wirklich.„

„Nur das Beste für die Welthauptstadt Kleve.„

Immerhin: Das Event schien glatt zu laufen – und die Besucher wirken zufrieden. „Das war sehr schön gewesen heute“, schreibt eine Userin auf der Facebook-Seite der Klever Edeka-Filiale.