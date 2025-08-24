Edeka in NRW setzt auf KI an der SB-Kasse – „Haben viele gar nicht auf dem Schirm“

Falk Paschmann, Betreiber eines Edeka in der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf, setzt in seiner Filiale auf neue KI-gestützte Selbstbedienungskassen. „Ich bin davon überzeugt, dass der Anteil der Menschen mit krimineller Energie verschwindend gering ist im Vergleich zu denen, die ehrlich sind.“

Die Kassen des Herstellers Diebold Nixdorf sollen Diebstahl besser erkennen und unbeabsichtigte Fehler der Kunden minimieren.

KI-Kassen im Fokus in NRW-Edeka

Die Kassen nutzen künstliche Intelligenz und zwei Kameras, um Kunden und Produkte zu überwachen. Eine schwebende Kamera beobachtet den gesamten Kassenbereich, während eine zweite Kamera das Alter der Kunden ermittelt – allerdings nur mit deren ausdrücklicher Zustimmung. „Menschen mit bösen Absichten brauchen keine SB-Kassen“, sagt Paschmann. Dennoch würden sie helfen, Fehler und Absichten besser zu unterscheiden.

Laut Paschmann passiert es oft, dass Artikel unabsichtlich nicht gescannt werden – über 90 Prozent solcher Vorfälle seien laut interner Statistiken unbeabsichtigt. Die Technik kann aber auch bewusste Diebestricks aufdecken, etwa das Vertauschen von Barcodes oder das Stapeln von Artikeln über den Scanner. Ziel sei es, die Kunden nicht zu kriminalisieren, sondern bewusst oder unbewusst vergessene Artikel zu erkennen.

So funktioniert die neue Technik

Die Technik ist modular erweiterbar, etwa mit einer Obst- und Gemüse-Kamera, die Bio-Produkte von herkömmlichen unterscheiden kann. Gegen manche Betrugsmethoden, wie das Verlassen des Ladens ohne zu bezahlen, bleibt die Technik jedoch machtlos. In solchen Fällen kommen Exit-Gates oder Sicherheitspersonal zum Einsatz, wie es auch in anderen Märkten üblich ist.

Paschmann betont, wie wichtig die Technik für die Zukunft von Edeka in NRW bleibt. Dennoch setzt er weiter auf klassische Kassen mit menschlicher Betreuung. „Dass da so viele Dinge nebenher laufen, das haben viele gar nicht auf dem Schirm“, zitiert ihn die Süddeutsche Zeitung. Für viele Kunden bleibe Einkaufen einfach eine alltägliche Handlung, und daran solle die Technik nichts ändern.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.