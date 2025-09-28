Edeka plant Mega-Schritt – er betrifft auch Filialen in NRW

Edeka genießt bei vielen Deutschen ein enorm hohes Ansehen – auch in NRW. Der Lebensmittelriese ist vor allem für sein enorm vielfältiges und großes Sortiment bekannt. Vor allem für Wocheneinkäufe ist Edeka enorm beliebt – trotz der – im Vergleich zu Discounter-Ketten – etwas höheren Preise.

Alle Kunden des Supermarktriesen sollten nun genau aufpassen. Denn Edeka plant einen Schritt, der es in sich hat. Schon in Kürze dürfte sich bei dem Milliarden-Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg einiges ändern. Auch Filialen in NRW werden wohl betroffen sein.

NRWler aufgepasst: Edeka Nord und Edeka Rhein-Ruhr planen Fusion

Diese Ankündigung ist ein echter Hammer! Wie die Edeka-Zentrale gegenüber der „Lebensmittel Praxis“ erläuterte, wollen Edeka Nord und Edeka Rhein-Ruhr in Kürze fusionieren. Der Schritt der beiden Regionalgesellschaften soll in erster Linie die Wettbewerbsfähigkeit in den betroffenen Regionen stärken.

„Eine große gemeinsame kulturelle Schnittmenge der selbstständigen Edeka-Kaufleute aus den beiden Regionen bildet die Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit – trotz der geografischen Distanz“, so die Edeka-Zentrale. Beide Unternehmen wollen ihre Kräfte bündeln und eine „zukunftsweisende Allianz“ bilden.

++ Edeka gibt Geheimnis preis – so wird bei der Discounter-Konkurrenz abgeguckt ++

Das ist eine mächtige Ansage an die Konkurrenz. Schon in den kommenden Monaten könnte dieser Schritt tatsächlich erfolgen. Der Zusammenschluss hängt derzeit nur noch an der Zustimmung der Genossenschaftsmitglieder. Diese soll jedoch in Kürze erfolgen.

Keine Auswirkungen für Kunden geplant

Mit Blick auf das „tägliche Einkaufen“ dürfte der Schritt für Edeka-Kunden in NRW keine großen Auswirkungen haben. Die Fusion wird laut der Zentrale keine Auswirkungen auf bestehende Logistik- und Produktionsstandorte haben. Auch am Sortiment dürfte sich – vor allem negativ – nicht viel ändern.

Weitere News:

Das Unternehmen sieht vor, „Synergieeffekte prüfen, um die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern“. Konkrete Maßnahmen sollen ab sofort und in den nächsten Monaten ausarbeitet und geplant werden. Für das Unternehmen selbst ist dies also ein enorm großer Schritt.