Brutale Bluttat bei Edeka in Lemgo (NRW) ++ Jugendlicher erstochen

Erschreckender Vorfall am Montagabend (20. Oktober) bei einem Edeka in Lemgo (NRW). Nach Angaben der Polizei Bielefeld sind ein Mann (33) und ein Jugendlicher auf dem Parkplatz der Filiale der Supermarktkette an der Lemgoer Straße aneinandergeraten.

Die beiden sollen sich erst angeschrien haben, bevor sich das Geschehen in den Edeka-Markt verlagerte. Im Bereich der Kasse setzte sich der lautstarke Streit fort. Plötzlich soll der 33-Jährige aus Lemgo einen spitzen Gegenstand gezückt haben. Kunden und Angestellte mussten mit ansehen, wie der Angreifer auf den ebenfalls aus Lemgo stammenden Jugendlichen einstach. Für das Opfer sollte jede Hilfe zu spät kommen.

Bluttat bei Edeka in NRW: Jugendlicher stirbt

Zahlreiche Rettungskräfte eilten nach dem Notruf aus dem Edeka zum Tatort. Sie leisteten Erste Hilfe, versuchten den Jugendlichen zu stabilisieren. Doch die Verletzungen waren zu schwer. Der Jugendliche sollte noch am Tatort verbluten.

++ Nach Schüssen auf Ferrari: Schwere Vorwürfe gegen Lotto-König Chico ++

Einsatzkräfte der Polizei Lippe konnten den Tatverdächtigen unmittelbar nach der Tat festnehmen. Die Hintergründe der Tat waren allerdings zunächst völlig unklar.

++ Geisterfahrer rast auf A3 Richtung Oberhausen ++ 1 Toter ++ Mehrere Verletzte ++

Mordkommission ermittelt nach tödlichem Streit bei Edeka in NRW

So lagen auch am Dienstagmorgen keine Informationen darüber vor, ob sich der Angreifer und sein Opfer vor der tödlichen Auseinandersetzung kannten.

Die Polizei ermittelt nach einer tödlichen Auseinandersetzung bei Edeka in Lemgo. Foto: Christian Müller/dpa

Auch ist noch unbekannt, ob es sich bei der Tatwaffe um ein Messer gehandelt hat und wie es in die Hände des Angreifers gelangt war.

Mehr Themen:

Die Staatsanwaltschaft Detmold hat die Ermittlungen gemeinsam mit einer eingerichteten Mordkommission („Kasse“) der Polizei Bielefeld übernommen. Die Behörden ermitteln wegen Mordes und versuchen, die Hintergründe des tödlichen Streits herauszufinden.