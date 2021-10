Die Edeka-Gruppe ist die größte Supermarktkette Deutschlands. Gegründet wurde die Edeka AG & Co. KG 1907 in Leipzig. Heute hat sie ihren Hauptsitzt in Hamburg.

Edeka in NRW: Grüne Geschöpfe im Supermarkt aufgetaucht – was steckt hinter diesen rätselhaften Aufnahmen?

Was war denn da in einer Edeka-Filiale in NRW los? Personen in grünen Anzügen und Atemschutzmasken liefen am Donnerstag durch eine Filiale der Supermarktkette und kauften dort ein – als wäre das ganz normal.

Ein Video hielt die kuriose Aktion bei dem Edeka in NRW fest.

Edeka in NRW: Kunden in grünen Anzügen – Video zeigt kuriose Aktion

Ein Edeka in NRW wurde zum Schauplatz einer kuriosen Vorstellung. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer

Da dürfte sich der ein oder andere Kunde bei Edeka in Goch (NRW) ziemlich erschrocken haben. Doch auch für die grün eingekleideten Personen war das ein besonderes Ereignis. Denn sie sind nicht zum Spaß in den Chemikalienschutzanzügen unterwegs.

Doch keine Panik! Da trat kein Gas oder andere gefährliche Stoffe in dem Markt aus. Stattdessen war die Freiwillige Feuerwehr Goch lediglich auf Übungsmission. Der ABC-Zug sollte in dem Edeka Kusenberg das Agieren in den speziellen Anzügen üben. In der Montur sind die Sinne der Einsatzkräfte extrem eingeschränkt.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Goch üben das Einkaufen im ABC-Anzug. Foto: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Goch

Um für den Ernstfall vorbereitet zu sein, probierten sich die Einsatzkräfte an einer alltäglichen Situation aus. Das Video zeigt, wie schwer den Feuerwehrleuten das Einkaufen fiel:

Feuerwehrübung in ABC-Anzügen bei Edeka in Goch

Edeka in NRW: Feuerwehr beim Einkauf in Schutzanzügen

Vergleichbare Übungen müssen deshalb regelmäßig stattfinden. Mit dem Einkauf bei Edeka sollten die Spezialkräfte ihr Geschick im Umgang mit der hinderlichen Kleidung unter Beweis stellen und lernen, miteinander auf kreative Art kommunizieren.

Diese Chemikalienschutzanzüge sind für die Feuerwehr essentiell, wenn sie mit „atomaren, biologischen oder chemischen Gefahrstoffen“ in Kontakt kommen, so Pressesprecher Torsten Matenaers in einer Mitteilung.

Das dürfte wohl nicht nur für die Einsatzkräfte, sondern auch für Kunden und Mitarbeiter eines der ungewöhnlichsten Einkaufserlebnisse aller Zeiten gewesen sein. (mbo)