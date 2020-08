Edeka in NRW: Kunden missachten Corona-Regeln – jetzt greift der Markt drastisch gegen SIE durch

Edeka in NRW: Eine Filiale in Moers ist jetzt am Vormittag für eine bestimmte Kundengruppe tabu. (Symbolbild)

Moers. Zugeben: Den Mund-Nasen-Schutz beim Einkaufen zu tragen macht bei heißem Wetter nicht besonders viel Spaß. Dennoch halten sich die meisten Kunden vorbildlich an die Regel – auch in einer Edeka-Filiale in Moers in NRW.

Nicht alle jedoch. Weil eine Gruppe Menschen über die Stränge geschlagen ist, hat der Edeka-Betreiber aus NRW jetzt hart durchgegriffen – und gegen sie ein Betretungsverbot ausgesprochen.

Edeka in NRW: Betreiber aus Moers greift hart durch – und verbannt SIE aus dem Laden

Edeka Gerdes in Moers befindet sich in direkter Nähe zum örtlichen Schulzentrum. Alle Schüler, die sich dort in der Vergangenheit vor dem Unterricht oder während der Pause mit Frühstück, Getränken und Snacks eingedeckt haben, müssen in nächster Zukunft darauf verzichten.

Denn das Betretungsverbot hat Marktbetreiber Pascal Gerdes gegen ausnahmslos alle Schüler ausgesprochen. Der Grund dafür: Am ersten Schultag nach den Ferien ist die Lage in dem Supermarkt eskaliert.

So war die Lage in Moers nach Schulbeginn

„Da waren auf einmal hundert oder noch mehr Schüler in großen Gruppen vor dem Eingang. Abstands- und Maskenpflicht wurden zum Teil komplett ignoriert“, beschreibt Gerdes der „Rheinischen Post“ die Szenen vor seinem Laden.

Er befürchte, dass das Ordnungsamt seinen Laden schließen könnte, wenn die Corona-Schutzmaßnahmen weiterhin von den Schülermassen missachtet würden.

So wird das Betretungsverbot umgesetzt

Deswegen gilt das Betretungsverbot seit Donnerstag täglich zwischen 8 und 14 Uhr. Umgesetzt werden soll es von den Mitarbeitern. Weil nur 80 Menschen gleichzeitig den Laden betreten dürfen, müsse der Einlass ohnehin geregelt werden.

Die Mitarbeiter sprechen daher am Eingang alle Kunden an, auf die das Verbot augenscheinlich zutreffe.

Stadt hält das Vorgehen für diskriminierend

Die Stadt Moers zeigt sich von der Aktion wenig begeistert. „Das wäre schon eine gewisse Art der Diskriminierung, weshalb wir auch nicht dazu raten können, das Verfahren so weiterzuführen“, sagte Stadtsprecher Klaus Janczyk der „Rheinischen Post“.