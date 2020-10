Edeka in NRW: Chef beobachtet Chaos-Zustände – dann führt er DIESE Regel ein „Einfach nur egoistisch!“

Droht etwa wieder eine Wiederholung? Es bahnt sich in den Supermärkten und Discountern wie Edeka, Rewe, Aldi und Co. ein Ausnahmezustand an. Ein Edeka-Chef hat erschreckende Beobachtungen gemacht.

Die Lage, wie man sie Anfang des Jahres in vielen Supermärkten und Discountern gesehen hatte, sollte eigentlich der Vergangenheit angehören. Leere Regale sind seit Monaten passé. Doch nun graut es einem Edeka-Geschäftsführer vor einer Wiederholung.

Edeka: Bahnt sich erneut ein Krieg um Klopapier an? Geschäftsführer graut es

In einer Filiale der Unternehmensgruppe Edeka in Wuppertal reagiert Geschäftsführer Markus Billstein deshalb schnell und führt wieder eine Regelung ein, die in vielen Supermärkten und Discountern schon im Frühling bestand, berichtet die „Wuppertaler Rundschau“.

Damit will er Chaos in der Zukunft vorbeugen.

dm in Köln: Frau wird aus Laden geschmissen – und die anderen Kunden feiern es „Schande, dm!"

Edeka: „Nur eine Packung pro Haushalt!“

Das heißt konkret für Kunden der Filiale von Edeka: „Bestimmte Sorten an Toilettenpapier gibt es jetzt nur reglementiert. Und zwar nur eine Packung pro Haushalt!“, betonte Billstein abschließend gegenüber der Wuppertaler Rundschau.

Dieses Bild kennen Käufer und Verkäufer nur zu gut und hoffen doch inständig, dass es der Vergangenheit angehört. (Symbolbild) Foto: imago images / blickwinkel

Der Grund ist ganz einfach. Der Geschäftsführer von Edeka bezeichnet das Hamstern seiner Kunden als „einfach nur egoistisch!“, wie die „Wuppertaler Rundschau“ schreibt.

Drohen bald erneut leere Regale?

Drohen auch bei Aldi und Lidl bald wieder leere Regale wie im Frühjahr? Foto: imago images/Sven Simon

Doch auch in anderen Discountern scheint die Lage nicht weniger angespannt. Droht uns etwa bald tatsächlich wieder ein Klopapier-Notstand, weil die Menschen wieder anfangen in der Coronakrise zu hamstern? Hier mehr zur Situation bei Aldi und Lidl >>> (ali)