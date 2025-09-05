Kurz vor Ed Sheeran in Düsseldorf – Fans erreicht erlösende Nachricht

Die Ed-Sheeran-Festspiele in Düsseldorf können beginnen. Von Freitag (5. September) bis Sonntag (7. September) steht der britische Popstar in der Merkur Spiel-Arena gleich dreimal auf der Bühne.

Fans können es kaum erwarten, zu „Perfect“, „Shivers“, „Photograph“ und Co. zu tanzen. Doch weil gleichzeitig am Wochenende noch die Messe „Caravan Salon“ auf dem Messegelände stattfindet, fürchten viele Fans ein Anreise-Chaos. Wer kann, sollte deshalb mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Für alle, die auf ein Auto angewiesen sind, hat Veranstalter D.Live wichtige Anreise-Tipps. Kurz vor Beginn der Ed-Sheeran-Konzerte schaltet sich jetzt auch noch der Flughafen Düsseldorf ein.

Park-Probleme vor Ed Sheeran in Düsseldorf

Vor der Show hat D.Live eine neue digitale Plattform „Event Mobility“ gelauncht, die Konzertgästen die Anreise und vor allem die Suche nach einem Parkplatz erleichtern soll.

Das kann „Event Mobility“:

Anreise-Tipps nach Postleitzahl : Gäste erhalten individuelle Empfehlungen für Auto, ÖPNV, Fahrrad oder Shuttle – auch grenzüberschreitend.

: Gäste erhalten individuelle Empfehlungen für Auto, ÖPNV, Fahrrad oder Shuttle – auch grenzüberschreitend. Verkehrsmittel gezielt steuern : Bestimmte Anreisearten können je nach Region bevorzugt ausgespielt werden, z. B. zur Entlastung des Straßenverkehrs.

: Bestimmte Anreisearten können je nach Region bevorzugt ausgespielt werden, z. B. zur Entlastung des Straßenverkehrs. Smarte Parkplatzvergabe : Nur passende Parkflächen entlang der Route sind buchbar; bei Auslastung wird auf Alternativen umgeleitet.

: Nur passende Parkflächen entlang der Route sind buchbar; bei Auslastung wird auf Alternativen umgeleitet. Reisepläne per Klick: Persönliche An- und Abreisepläne lassen sich automatisch erstellen und versenden.

Fans sollten beachten, dass rund um das Messegelände wegen der Caravan-Messe nur wenige Parkplätze zur Verfügung stehen. Sie müssen ihre Parktickets zwingend vorab buchen. „Vor Ort kann kein Parkticket gekauft werden“, so der Hinweis bei „Event Mobility“. Einen Tag vor der Konzertreihe rückt jetzt eine Alternative ins Rampenlicht.

Neues Angebot vor Ed Sheeran in Düsseldorf

So hat der Flughafen Düsseldorf gemeinsam mit dem Veranstalter ein spezielles Angebot ausgeheckt. Fans können ihr Auto am Flughafen Düsseldorf parken (ebenfalls vorher buchen) und dann mit einem Shuttle-Service direkt zur Merkur-Arena und nach dem Konzert zurückfahren.

„Die Haltestellen sind terminalnah und gut ausgeschildert", verspricht der Airport.