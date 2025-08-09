Vor Ed Sheeran in Düsseldorf geht die Nachricht um – das sollten Besucher wissen

Drei Abende, zahlreiche Fans und ein Musiker, der Stadien füllt wie kaum ein anderer: Ed Sheeran kommt am 5., 6. und 7. September in die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. Mit Welthits wie „Perfect“, „Shivers“, „Photograph“ oder „Eyes Closed“ hat sich der britische Popstar längst in die Herzen seiner Fans gespielt. Jetzt können sie seine Musik live erleben.

In Düsseldorf sorgt seine Show jedoch nicht nur für Vorfreude bei Fans, sondern auch für Herausforderungen, was den Stadtverkehr und die Besucherlenkung angeht. Denn parallel zum letzten Konzert endet auch die Großmesse Caravan-Salon. Um die An- und Abreise besser zu steuern, kommt eine neue digitale Plattform ins Spiel, die Fans von Ed Sheeran kennen sollten: „Event Mobility“.

Ed Sheeran in Düsseldorf – das sollten Konzert-Besucher wissen

Mit ihr geht D.LIVE neue Wege in der Kommunikation mit Veranstaltungsgästen. Ziel ist es, die An- und Abreise zu Großevents in Düsseldorf effizienter und individueller zu gestalten.

+++ Passend dazu: Guns N’Roses: Fans wollen Megastars in Düsseldorf nah kommen – damit haben sie nicht gerechnet +++

Die von D.LIVE selbst entwickelte Anwendung bietet Besucherinnen und Besuchern personalisierte Empfehlungen – je nach Anreiseart, ob mit Auto, Bahn, Fahrrad oder zu Fuß. Doch was genau heißt das konkret?

+++ Auch interessant: Michael-Wendler-Konzert in Oberhausen: Jetzt ist es endgültig +++

Das bietet die neue Plattform

Die neue Mobilitätsplattform ermöglicht Besuchern des Ed-Sheeran-Konzerts in Düsseldorf:

Anreise-Tipps nach Postleitzahl : Gäste erhalten individuelle Empfehlungen für Auto, ÖPNV, Fahrrad oder Shuttle – auch grenzüberschreitend.

: Gäste erhalten individuelle Empfehlungen für Auto, ÖPNV, Fahrrad oder Shuttle – auch grenzüberschreitend. Verkehrsmittel gezielt steuern : Bestimmte Anreisearten können je nach Region bevorzugt ausgespielt werden, z. B. zur Entlastung des Straßenverkehrs.

: Bestimmte Anreisearten können je nach Region bevorzugt ausgespielt werden, z. B. zur Entlastung des Straßenverkehrs. Smarte Parkplatzvergabe : Nur passende Parkflächen entlang der Route sind buchbar; bei Auslastung wird auf Alternativen umgeleitet.

: Nur passende Parkflächen entlang der Route sind buchbar; bei Auslastung wird auf Alternativen umgeleitet. Reisepläne per Klick: Persönliche An- und Abreisepläne lassen sich automatisch erstellen und versenden.

Hier mehr lesen:

„Event Mobility“ wird für die Konzerte von Ed Sheeran in Düsseldorf zum ersten Mal eingesetzt. Ob sie hält, was sie verspricht, bleibt also abzuwarten. Alle Informationen zur Anreise sowie den Zugang zur Plattform findest du unter event-mobility.de.