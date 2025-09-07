Ärger nach Ed Sheeran in Düsseldorf – Veranstalter muss reagieren

Die Ed-Sheeran-Festspiele in Düsseldorf versetzen Fans seit Freitag (5. September) in Ekstase. Die drei Konzerte des britischen Singer-Songwriters sollte allen Beteiligten im Vorfeld aber auch Kopfzerbrechen bereiten.

Viele fürchteten im Vorfeld ein Verkehrs-Chaos, zumal zeitgleich eine Caravan-Messe auf dem Messegelände stattfand. Dazu wurden für die Konzerte von Ed Sheeran in der Merkur-Spiel-Arena Düsseldorf satte 63.000 Tickets verkauft – statt wie sonst 45.000. Dementsprechend holprig gestaltete sich das erste Konzert, wie die „Rheinische Post“ berichtet.

Holpriger Ed-Sheeran-Start in Düsseldorf

„D.Live“ hatte vorgesorgt. Vor den Ed-Sheeran-Festspielen launchte der Veranstalter die neue „Mobility-App“. Über die neue Plattform konnten die Besucher ihre Anreise zum Konzert gezielt planen (mehr dazu hier >>>).

Doch der Plan sei trotz hoher Zugriffszahlen nicht komplett aufgegangen, wie D.Live-Chef Michael Brill in der „Rheinischen Post“ zugibt: „Der Drop Off war ein Riesenproblem.“ Viele Dienstleister und private Autofahrer hätten Konzertgäste nicht in den Zielzonen („Kiss & Ride“) herausgelassen, sondern irgendwo. Das habe zu Stau geführt. Als Reaktion darauf habe man die „Kiss & Ride“-Flächen vor dem zweiten Konzert am Samstag vergrößert.

Fan-Ärger bei Abreise

Immerhin: Am Freitag sollen alle Fans pünktlich zu Konzertbeginn im Stadion gewesen sein. Was sich nach dem Konzert abspielen sollte, sorgte nach Angaben der Zeitung allerdings für Frust. So mussten Fans zum Teil sehr lange Umwege in Kauf nehmen, um aus dem Stadion zu gelangen. Das habe teilweise zu Gedränge und Stau geführt. Auch wenn die Umwege teilweise lang gewesen sein sollen, seien die Menschen fast immer in Bewegung gewesen: „Wir hatten keine Drucksituationen, keinen Anlass für Sorge oder Gefahr“, betont Brill.

Immerhin waren alle Fans noch beseelt von den Eindrücken des grandiosen Auftritts von Ed Sheeran, der bereits am Freitagmittag in der Altstadt ausgewählte Fans verzaubert hatte (mehr dazu hier >>>). Und nachdem der Veranstalter sein Konzept an die neuen Herausforderungen angepasst hatte, soll es am Samstag schon deutlich besser geklappt haben. Das dürften die Fans gerne hören, die zum Finale der Ed-Sheeran-Festspiele am Sonntag (7. September) in die Merkur-Arena in Düsseldorf strömen.