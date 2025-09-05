Irre Szenen vor Ed Sheeran in Düsseldorf – Fans trauen ihren Augen kaum

Am Freitagabend (5. September) haben die Ed-Sheeran-Festspiele in Düsseldorf begonnen. An drei aufeinanderfolgenden Abenden steht der britische Popsänger in der Merkur-Spiel-Arena auf der Bühne.

Was sich aber bereits am Freitagmittag in Düsseldorf abspielen sollte, hätten sich wohl die Fans von Ed Sheeran nicht erträumen können. Eine Handvoll Glücklicher sollte wohl den Moment des Jahres erleben dürfen. Denn ihr Idol gab ein Überraschungskonzert in der Altstadt.

Ed Sheeran spielt vor 50 Fans in Düsseldorf

Zehntausende Fans werden Ed Sheeran am Wochenende in Düsseldorf zujubeln, zu seinen Songs tanzen und ausgelassen feiern. Am Mittag waren es gerade einmal 50 Fans, vor denen der Singer-Songwriter ein Mini-Konzert im „O’Reilly’s“ spielen sollte.

Man hätte es schon am Vorabend ahnen können, als das Altstadt-Pub sich in „The old Phone“ umbenannt hatte, eine Anspielung auf das brandneue Lied des britischen Sängers. Dazu lockte das Irish Pub mit einem vielsagenden Versprechen: „Make sure to come by early – the first 50 drinks are on Ed and you’ll get a suprise goodie“ („Kommt unbedingt früh vorbei – die ersten 50 Getränke gehen auf Ed und ihr bekommt ein Überraschungs-Goodie“).

Wer sich weit vor der Öffnungszeit (13.30 Uhr) anstellte, sollte jedoch belohnt werden. Genau 50 Fans wurden schließlich hereingelassen und konnten sich nicht nur über das versprochene Freigetränk freuen. Sondern auch darüber, dass Ed Sheeran tatsächlich vorbeikam und seinen Song „Old Phone“ zum Besten gab. Das Video teilte das „O’Reilly’s“ live über seinen Instagram-Kanal:

Pub bleibt Ed-Sheeran-Treffpunkt

Es sollte also ein kurzer Auftritt bleiben, aber einer, der definitiv in Erinnerung bleiben wird. Wann kommt man seinem Idol noch einmal so nah?

Ein Trost für alle, die das spezielle Konzert verpasst haben. Über das ganze Wochenende behält das „O’Reilly’s“ seinen vorübergehenden Namen und hat zur Feier des Tages auch ein paar Specials für alle Fans. So ist auf der Karte aktuell „Ed’s Currywurst“ für 4,80 Euro zu finden. Und der Geist des britischen Popstars wird wohl auch am Wochenende noch im Altstadt-Pub zu spüren sein.