Ed Sheeran tritt in Düsseldorf auf – Besucher stehen vor großer Frage

Na, ob da alles so reibungslos klappen wird? Superstar Ed Sheeran wird am 5., 6. und 7. September die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf füllen. Logisch, dass dann abertausende Fans womöglich aus ganz Deutschland nach NRW kommen, um den Sänger live zu erleben. Doch es gibt ein Problem: Denn nur wenige Hundert Meter entfernt läuft die Messe „Caravan Salon“.

Im Klartext: Konzertbesucher dürfen dann ihr Auto nicht einfach auf den Arena-Parkplätzen abstellen. Ohne vorab gebuchtes Parkticket läuft nämlich nichts. Selbst dann ist eine effiziente Planung gefragt. Die Veranstalter warnen jetzt ausdrücklich: Parken im öffentlichen Raum rund um die Arena der NRW-Landeshauptstadt ist verboten – Ed Sheeran hin oder her!

Ed Sheeran in Düsseldorf – es gibt ein großes Problem

Konzertbesucher können aber das „Late Parking“ in Anspruch nehmen. Dieser Parkplatz öffnet aber erst um 19 Uhr. Das Sheeran-Konzert startet aber bereits eine Stunde früher, um 18 Uhr, wenn auch erstmal mit Vorbands. Wem die aber egal sind, kann so ankommen, dass man Superstar Ed Sheeran noch in voller Länge genießen kann. Vor allem für diejenigen, die feste Sitzplätze gebucht haben, kann das eine Option sein.

Wer früher anreisen will, kann Shuttle-Parkplätze in Anspruch nehmen. Die können über die Event-Mobility-Plattform gebucht werden. Von dort fahren ab 14.30 Uhr im 15-Minuten-Takt Shuttlebusse direkt zur Arena. Auch für die Rückfahrt ist einiges in Planung, denn ab 22.30 Uhr können Konzertbesucher via Bus zurück zu den Parkplätzen.

Das solltest du in der Arena beachten

Wer aber vor 14 Uhr schon da sein will, sollte auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen. Die Kombination aus Konzert und Messe dürfte Düsseldorf nämlich ziemlich verstopfen, der Verkehr wird brechend voll erwartet. Der Veranstalter empfiehlt daher die Anreise via Bahn oder Bus. D.Live hat außerdem eine neue Mobilitätsplattform an den Start gebracht, damit die Anreise zum Konzert möglichst reibungslos klappt. Das System leitet unter anderem Autofahrer zu freien Parkplätzen. Mehr dazu hier >>>

Mehr News:

Die Arena selbst bietet Zugang über drei Haupteingänge. Die Innenraumplätze können über Tunnel West und Ost erreicht werden. Taschen, die größer als das Format A4 sind, sind verboten. Vor Ort gibt es auch keine Gepäckabgabe. Heißt also, dass größere Taschen oder Rucksäcke am besten im Auto bleiben oder ins Schließfach am Hauptbahnhof kommen sollten.