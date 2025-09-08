Detail bei Ed Sheeran in Düsseldorf wirft Fragen auf – Fans trauen ihren Augen kaum

Ed Sheeran hat am Wochenende Düsseldorf in Ekstase versetzt. Drei Abende hintereinander spielte der britische Singer-Songwriter die größten bisher dagewesenen Konzerte in der Merkur-Spiel-Arena.

Dabei warf sich Ed Sheeran gehörig in Schale. Am Samstag (6. September) überraschte er seine Fans dann mit einem Trikot von Fortuna Düsseldorf. Die Nummer auf dem Rücken sorgt dabei für Verwirrung unter Fortuna-Fans.

Ed Sheeran sorgt mit Fortuna-Trikot für Aufsehen

Dass Ed Sheeran für Überraschungen bekannt ist, dürfte nichts Neues sein. Am Freitag (5. September) trat der Sänger spontan vor seinem Konzert in einem Irish Pub in der Altstadt auf (mehr dazu hier >>>). Kurz danach streifte sich der bekennende Fan der „Three Lions“ für seinen Auftritt in der Düsseldorfer Arena tatsächlich ein DFB-Trikot über. Angesichts der Fußball-Rivalität zwischen England und Deutschland schon ein gewagter Schritt.

++ Ed Sheeran erreichte vor Düsseldorf-Konzert die Nachricht! Es war das allerletzte Mal ++

Apropos gewagt. Die Rückennummer, die Ed Sheeran am Samstag auf seinem Fortuna-Trikot trug, sollte unter Düsseldorfer Fans gemischte Gefühle hervorrufen. „Vielleicht hätte ihm jemand sagen sollen, dass die Nummer nicht mehr vergeben wird“, merkt ein Fortuna-Fan auf der Facebook-Seite des Zweitligisten an. „Die 17???? Sorry Ed, die gehört für immer Lumpi“, echauffiert sich der nächste.

Display content from Facebook An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das sagt Fortuna Düsseldorf

Auch wenn einige Fans es nicht wahrhaben wollten. Die Nummer war nach Angaben von Fortuna Düsseldorf tatsächlich mit dem Verein und Andreas Lambertz, alias „Lumpi“, abgesprochen. Die Fortuna-Legende, die mit dem Verein von der Oberliga bis in die Bundesliga aufgestiegen war, habe seine Nummer 17 für den besonderen Anlass zur Verfügung gestellt. Eigentlich hatte Fortuna Düsseldorf entschieden, dass die 17 nach Lumpis Karriereende nicht mehr vergeben wird.

Mehr Themen:

Doch für Ed Sheeran machte man jetzt doch eine Ausnahme. Schließlich hegt die Fortuna mit Ipswich Town, wo Ed Sheeran Teilhaber ist, eine enge Freundschaft. Auch dort trägt der Sänger immer die 17 auf dem Trikot. Seine Glückszahl, weil er am 17. Februar Geburtstag hat. Vor dem Hintergrund sind viele Fans dann doch begeistert: „Das sollte es zu kaufen geben“, findet einer. Nach der Nummer ist die Fortuna mit Ed Sheeran letztlich noch enger verbunden.