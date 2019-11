ebay: Mann aus NRW will Handy kaufen – doch dem Verkäufer passiert DIESE peinliche Panne

Da kennt wohl einer das kleine Einmaleins des Internets nicht so ganz genau. Ein Verkäufer bot bei ebay-Kleinanzeigen ein Handy zum Verkauf an. Mit den gängigen Abkürzungen schien er sich aber so gar nicht auszukennen. Der potenzielle Käufer aus Mönchengladbach muss sich jedenfalls prächtig amüsiert haben.

Er wollte ein Handy der Marke Huawei kaufen und schrieb dem Verkäufer eine Nachricht. Der Chatverlauf von ebay wurde auf der Facebookseite „Best of Kleinanzeigen“ mit den Worten „Wieder was gelernt“ gepostet.

ebay Kleinanzeigen: Mann will im Internet ein Handy kaufen - dann bemerkt er diese Panne

Der Mönchengladbacher wollte wissen, ob noch was am Preis zu machen wäre, beziehungsweise was die Schmerzgrenze des Verkäufers sei. „500 sind Vest Breis“, antwortete sein Gegenüber daraufhin. Festpreis?, wunderte sich der Käufer wohl nur und sah über die Rechtschreibfehler hinweg.

Deshalb fiel seine Antwort so aus: „Weil steht VB. Das heißt Verhandlungsbasis“. Doch der Verkäufer bleibt stur. „Das heißt Vest Breis“.

Den Facebook-Nutzern gefällt's. Sie feiern den Beitrag. Er wurde fast 10.000 Mal kommentiert und über 800 Mal geteilt.

Dabei können sich die Nutzer ironische Kommentare nicht verkneifen:

„Weiss doch jeder das VB für Vest Breis steht. VHB steht für Verhandlungsbasis.“

„Ah, und FB ist Ferhandlungs Basis?“

„Fest Preis oder Vest Breis ist doch egal, Hauptsache der Preis ist nicht verhandelbar“

„Ist halt der GV,der Glücksvaktor“

Ob er das Handy für diesen unschlagbaren Preis jedoch gekauft hat, ist nicht überliefert. (js)