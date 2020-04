Ebay Kleinanzeigen: Frau aus Düsseldorf bietet Schuhe an – widerlich, was sie dann erleben muss

View this post on Instagram

Warum du diesen Männern auf Ebay-Kleinanzeigen nicht vertrauen solltest . . . Eigentlich wollte ich nur ein paar Sachen auf Ebay-Kleinanzeigen loswerden. Dass mein Tragebild dabei zum Opfer einiger Fußfetischisten wird, hätte ich mir ja eigentlich denken können. Keine Minute hat es gedauert und ich bekam schon die ersten Nachrichten. »Schöne Füße«, »Mega sexy« oder »Würde mich gerne unter deine Heels legen« schreiben sie. Doch als ich frage, ob sie auch Interesse an den Schuhen haben, fällt die Antwort immer gleich aus. Sie wollen nur eines: mich und meine Füße. Und da ich in Zeiten von Corona unter chronischer Langeweile leide, spiele ich das Spiel mit. Kurz vor 14 Uhr stellte ich mein Inserat online, innerhalb der folgenden zwei Stunden erhielt ich acht Anfragen von Männern, die mehr sehen wollen. Einer von ihnen bot mir bereits nach wenigen Minuten ein Treffen in seinem Auto oder in einem Hotel an. Ein anderer wollte mir 50 bis 100 Euro für ein Fußdate zahlen. Was das genau ist, erfährst du später. Ein weiterer Mann drängte mir 200 Euro für einen Footjob auf. Am schockierendsten war jedoch, dass sich ein 28-Jähriger mit mir treffen wollte, obwohl ich ihm erzählte, dass ich erst vierzehn Jahre alt bin. Auch nachdem ich ihn darauf aufmerksam mache, dass er damit gegen das Gesetz verstößt, zeigte er weiterhin Interesse, sich zu verabreden. Was er wohl mit mir angestellt hätte? Daran möchte ich gar nicht nachdenken. . . . Lest jetzt den ganzen Artikel auf dieverpeilte . . . Link in Bio . . . #fußfetish #fussfetischisten #ebaykleinanzeigen #ebaykleinanzeigenfails #sexangebote #gonzojournalism #experiment #indiefallegetappt #journalismus #podophilie #coronatime #footjob #artikel #fetisch #undergroundmagazine #gonzojournalism #ausgetrickst #straftat #journalistlife #düsseldorf #deutschland #internetfail