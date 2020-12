Ebay in NRW: Mann will Computer-Bauteil verkaufen – dann beginnt der Albtraum

Paderborn. Der Verkauf einer Grafikkarte über Ebay Kleinanzeigen endete für einen Mann aus Paderborn (NRW) im Krankenhaus.

Über Ebay Kleinanzeigen wurde der 27-Jährige von einem interessierten Kunden kontaktiert. Am Freitagabend sollte der Verkauf in einer Wohnung am Lichtenturmweg in Paderborn (NRW) vonstatten gehen – doch dann kam alles anders.

Ebay in NRW: Mann will Grafikkarte verkaufen – dann wird es brutal

Kurz vor 20 Uhr kam der Interessent in der Wohnung des 27-Jährigen vorbei. Gemeinsam wurde die Grafikkarte getestet und über den Preis verhandelt. Als bereits alles geregelt schien, zückte der „Käufer“ jedoch plötzlich einen Hammer und schlug damit auf den 27-Jährigen ein.

Der Verkäufer versuchte, sich zu wehren – doch dann traf ihn der Hammer am Kopf und verletzte ihn schwer.

Mit der Grafikkarte im Gepäck machte sich der Täter aus dem Staub und floh in unbekannte Richtung. Der verletzte Paderborner musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

So wird der Täter beschrieben

Trotz einer aufwendigen Fahndung mit Spürhunden und mehreren Streifen konnte die Polizei den Dieb bisher nicht finden. Der Täter wird wie folgt beschrieben:

südländisches Aussehen

20 bis 30 Jahre alt

etwa 1,80 Meter groß

dunkler Kapuzenpullover

schwarzer Mund-Nasen-Schutz

Hinweise auf Tatverdächtige nimmt die Polizei unter der 05251/3060 entgegen. (at)