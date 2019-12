Duisburg/Moers: Frau (43) stirbt nach illegalem Autorennen – Polizei veröffentlicht Fahndungsbilder

Duisburg. Am Ostermontag prallte bei einem mutmaßlichen Autorennen in den Abendstunden in Moers ein Mercedesfahrer mit hoher Geschwindigkeit in einen vorausfahrenden Citroen.

Die Citroen-Fahrerin (43) wurde dabei schwer verletzt, drei Tage später starb sie in einem Krankenhaus in Duisburg an diesen Verletzungen.

Die Polizei Duisburg sucht nun nach dem mutmaßlichen Täter und hat deswegen drei Fahndungsfotos veröffentlicht.

Polizei Duisburg sucht nach tödlichem Autorennen nach dem Tatverdächtigen aus Moers

Die Polizei sucht nun nach dem Tatverdächtigen Kushtrim H.. An seiner Wohnung und in der Umgebung fanden die Beamten nicht auf den 21-Jährigen nicht. Die Beamten vermuten, dass der junge Mann sich nach der Tat abgesetzt und möglicherweise auf der Flucht sei.

Da er kosovarischer Staatsbürger sei und auch Verbindungen in den Kosovo pflege, sei es möglich, dass der Mann Deutschland bereits verlassen hat oder bald verlassen will.

Hast du den jungen Mann gesehen?

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise auf den Aufenthalt von Kushtrim H. geben?

Wenn du den Beamten weiterhelfen kannst, melde dich beim Kriminalkommissariat Duisburg unter der Telefonnummer 0203/280-4114. Außerhalb der üblichen Bürozeiten kannst du auch bei der Kriminalwache in Duisburg unter der 0203/280-4482 anrufen.