Duisburg: Frau entdeckt bei Spaziergang DAS – „Ich explodiere!“

Duisburg. Na, bei dem Anblick kriegt wohl jeder Spaziergänger die volle Ladung...

Fassungslosigkeit in Duisburg-Alt-Homberg: Unbekannte haben mitten auf einem Waldweg zwischen der Bruch- und der Rheinpreußenstraße etwa 500 Block-Batterien abgelegt – selbst im Gebüsch liegt der Elektroschrott einfach herum!

Batterien müssen immer speziell entsorgt, gelten wegen ihrem Inhalt als Sondermüll – und umweltschädlich! Foto: Polizei Duisburg

Duisburg: Spaziergängerin entdeckt Umweltsauerei

Eine Anwohnerin hat Fotos von dieser Umweltsauerei gemacht, sie auf Facebook hochgeladen. Ihr Kommentar ist völlig verständlich: „Ich bin so sauer, dass ich schon explodiere, wenn ich nur dran denke. Hinter unserem Haus ist ein schöner Weg zum Spazieren gehen – was mussten wir heute Morgen sehen? Da haben irgendwelche Sch... Batterien abgeladen, natürlich teilweise ausgelaufene. In der näheren Umgebung der Bruchstrasse.“

Die Polizei ermittelt bereits, grenzt den Tatzeitraum zwischen Donnerstagabend (5. März, 19 Uhr) und Freitagmorgen (6. März, 8 Uhr) ein. Zeugen sollen sich unter 0203 2800 beim Kriminalkommissariat melden.

Sogar im Gebüsch liegen haufenweise Batterien. Foto: Privat

So werden Batterien richtig entsorgt

Batterien gehören nicht in den Hausmüll und schon gar nicht in die Natur. Der Grund: Sie enthalten schädliche Schwermetalle. So könnte giftiges Quecksilber in den Boden gelangen, dort kann es nicht abgebaut werden. Konsequenz: Die Chemikalie kann in die Nahrungskette gelangen und so auch für uns Menschen schädlich sein.

Deshalb müssen Batterien gesammelt und in vorgesehene Behälter abgegeben werden. Sammelboxen gibt es nahezu in jedem Supermarkt, Discounter oder Baumarkt. Außerdem nehmen auch Wertstoffhöfe die alten Stromspeicher zurück.

Doch einfach auf einem Spazierweg ablegen wie jetzt in Duisburg – die denkbar schlechteste Option... (mg)