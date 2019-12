Duisburg: Marvin (15) jahrelang vermisst – dann taucht er bei mutmaßlichem Sex-Täter im Schrank entdeckt auf ++ Die Details schockieren

Marvin aus Duisburg ist wieder da. Er wurde in einem Schrank in Recklinghausen gefunden

Jahrelang war Marvin aus Duisburg vermisst. Dann plötzlich machte die Polizei in Recklinghausen (NRW) eine schockierende Entdeckung!

Am Freitag haben Ermittler des Fachkommissariats für Sexualdelikte die Wohnung eines 44-Jährigen in Recklinghausen (NRW) durchsucht. Laut Polizei bestand der Verdacht der Verbreitung kinderpornografischer Schriften. Doch dann nahm der Fall eine unglaubliche Wendung.

>>> Hier die ganze Chronik zum Fall Marvin

Duisburg: Polizei findet vermissten Marvin (15) im Schrank

Bei der Durchsuchung der Wohnung stießen die Beamten im Schrank des Mannes auf einen 15 Jahre alten Jungen. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um den vermissten Marvin (15) aus Duisburg handelt. Marvin verschwand vor zwei Jahren spurlos, sein Handy war zuletzt in Recklinghausen geortet worden.

Die Familie bangte um den Jungen, auch DER WESTEN sprach immer wieder mit der verzweifelten Mutter. Selbst über Aktenzeichen XY wurde gesucht.

Nun die schockierende Wende in dem Fall. Was sagt die Polizei? Wie geht es jetzt weiter? Viele Fragen müssen nun beantwortet werden. DER WESTEN dokumentiert den Stand der Dinge.

Vermutete die Polizei Marvin bei dem verdächtigen Sex-Täter?

„Es gab keine Hinweise darauf, dass der Junge sich dort aufhalten könnte“, sagt Andreas Wilming-Weber, Pressesprecher der Polizei Recklinghausen. Die Beamten hätten die Wohnung auf der Suche nach Beweismitteln durchsucht und seien dabei auf den 15-Jährigen gestoßen.

Wurde Marvin in dem Schrank gefangen gehalten?

„Wir haben keine Hinweise, dass er im Schrank gelebt oder dort gefangen gehalten wurde“, so der Sprecher. „Es spricht einiges dafür, dass er sich schon längere Zeit freiwillig dort aufgehalten hat.“

Was sich in der Wohnung in Recklinhausen abgespielt hat, ist ein Rätsel. Hat Marvin dort seit seinem Verschwinden gelebt? Ein Nachbar einer gegenüberliegenden Wohnung sagt gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe da nie einen Jungen bemerkt.“

Die Polizei hat nun viele Fragen an Marvin. Dabei sei es wichtig, einen Zugang zu dem Jungen zu finden. „Wir wollen natürlich klären, wo er sich die letzten zwei Jahre aufgehalten hat, wo er gelebt hat“, so Wilming-Weber.

-------------------------------

Mehr Themen aus NRW:

Wetter in NRW: Wetterdienst warnt vor starken Sturmböen - HIER musst du besonders aufpassen

Limbecker Platz Essen: Jugendliche prügeln mit Stühlen aufeinander ein! Polizei gibt neue Details bekannt

Bochum: Anita S. (35) seit Tagen spurlos verschwunden – Polizei geht jetzt drastischen Schritt

-------------------------------

Wer war noch in der Wohnung in Recklinghausen?

Neben dem Tatverdächtigen (44) wurde auch dessen Vater (77) in der Wohnung angetroffen. Die Polizei nahm beide Männer fest. Gegen den älteren Mann bestätigte sich aber zunächst kein Tatverdacht. Er wurde inzwischen aus dem Gewahrsam entlassen.

Marvin mit seiner Mama. Sie suchte ihn verzweifelt - zwei Jahre lang. Foto: privat

Nach Hause kann er vorerst nicht. Denn die Wohnung, in der Marvin aufgefunden wurde, wird von Spezialisten der Polizei untersucht.

Was ist über den mutmaßlichen Sex-Täter (44) bekannt?

Der 44-jährige Mann bleibt vorerst in Gewahrsam. Ob er in U-Haft kommt, soll sich am Wochenende entscheiden. Zusammenhänge zu dem Kinderporno-Ring in Bergisch-Gladbach liegen laut Polizei keine vor.

Neben den Vernehmungen von Marvin und dem 44-jährigen Tatverdächtigen werden die Ermittler auch sämtliche technische Geräte und Datenträger aus der Wohnung auswerten.

Bei der Suche kam auch ein Datenträgerspürhund in der Wohnung zum Einsatz. „Die Auswertung der Datenträger soll schnellstmöglich erfolgen, um die Frage zu klären, ob der Junge womöglich Opfer strafbarer Handlungen wurde“, so Andreas Wilming-Weber, Pressesprecher der Polizei Recklinghausen.

Was passiert jetzt mit Marvin (15)?

Die Angehörigen von Marvin wurden kontaktiert, wo er kurzfristig unterkommen wird, konnte der Polizeisprecher nicht sagen. Auch das Jugendamt und Opferschutzbeauftragte der Polizei seien hinzugezogen worden.

Marvins Mutter Manuel (Mitte) suchte zweieinhalb Jahre nach ihrem Sohn. Foto: FUNKE Foto Services

So reagiert die Polizei Duisburg

Erleichterung herrscht auch bei der Polizei in Duisburg. Die Beamten dort waren seit zwei Jahren mit dem Vermisstenfall betraut und hatten unter anderem in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ nach dem Jungen gesucht. „Die Erleichterung bei uns und seiner Mutter war natürlich groß“, so ein Sprecher der Polizei Duisburg.

Wir halten dich über die neuen Entwicklungen in dem krassen Fall auf dem Laufenden! (ms/jg)