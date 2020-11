NRW: Irrer Coup beim Zoll – Täter erbeuten 6,5 Millionen Euro! Polizei setzt gigantische Belohnung aus

Das Hauptzollamt in Duisburg ist ausgeraubt worden.

Duisburg. Am 1. November sind aus dem Hauptzollamt in Duisburg 6,5 Millionen Euro gestohlen worden.

Auf Beschluss des Amtsgerichts Kleve fahndet die Polizei Duisburg nun öffentlich mit Fotos nach einem Mann, der mutmaßlich am Einbruch in das Hauptzollamt Duisburg, Außenstelle Emmerich am Rhein (Kreis Kleve), beteiligt gewesen sein soll.

6,5 Millionen Euro aus Hauptzollamt in Duisburg gestohlen

Und setzt zur Aufklärung des Falls eine unfassbar hohe Belohnung aus.

Drei Menschen sollen eingebrochen sein

Nach den bisherigen Erkenntnissen der beim Polizeipräsidium Krefeld geführten „Ermittlungskommission Kern“ wurde der Einbruch professionell geplant und durchgeführt: So sollen drei bislang unbekannte Täter einen Kernbohrer eingesetzt haben, um im Keller des Gebäudes von einem Nebenraum in den Tresorraum zu gelangen. Von dort entwendeten sie etwa 6,5 Millionen Euro Bargeld.

Eine Zeugin hat sich bei der Polizei gemeldet. Sie war am Sonntagmorgen, 1. November, gegen sechs Uhr durch laute Geräusche aufmerksam geworden. Sie hat laut Polizei drei dunkel gekleidete Menschen beobachtet, die Gegenstände aus dem Gebäude des Hauptzollamtes in einen hellen bzw. weißen Transporter mit Klever Kennzeichen (KLE) gebracht haben. Bei dem Auto soll es sich um ein Modell mit Schiebetür gehandelt haben. Gegen 10 Uhr soll der Wagen vom Parkring in Richtung Industriestraße unauffällig weggefahren sein.

Zeuge macht Fotos vom Tatverdächtigen

Ein weiterer Zeuge wurde auf den nunmehr Tatverdächtigen aufmerksam, der zur Tatzeit in der Nähe des Hauptzollamtes auffällig auf- und ablief, weshalb der Zeuge ihn fotografierte. Er war später in ein Auto gestiegen und in die gleiche Richtung gefahren, wie zuvor der weiße Transporter (Parkring Richtung Industriestraße). Nach diesem Mann wird nunmehr öffentlich mit diesen Fotos gefahndet.

Diese Fotos hat ein Zeuge von einem Tatverdächtigen machen können. Foto: Polizei Krefeld

Polizei ruft Belohnung von 100.000 Euro aus

Die Zollverwaltung hat für Hinweise, die zur Feststellung, Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters oder der Täter und/oder zur Wiedererlangung der entwendeten Gelder führen, eine Belohnung von unglaublichen 100.000 Euro ausgelobt.

Hinweise für die Ermittlungskommission „Kern“ kannst du unter 02821/5045200 angeben oder per Mail an Hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (fb)