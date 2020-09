Duisburg: Bande auf Diebestour durch NRW – sie haben es immer auf DIESE beliebte Restaurantkette abgesehen

In NRW zogen drei Männer mehrmals auf Diebes-Beutezug. Dabei konzentrierten sie sich vor allem auf eine Gastro-Kette.

Diese Männer aus NRW sind offenbar keine Fans von Systemgastronomie…

In NRW hatten sich das Trio zwischen 26 und 31 Jahren auf einen Beutezug quer durch das erweiterte Ruhrgebiet gemacht: Von Oberhausen über Krefeld und Bottrop bis Gelsenkirchen. Und dabei hatten sie immer das gleiche Ziel. Nun ist vor dem Landgericht Duisburg das Urteil gegen sie gefallen.

Duisburg: Männer steigen immer wieder in Restaurant-Kette ein

Am 17. September begann der Prozess gegen die drei Tatverdächtigen aus Mettman (26 Jahre), Moers (29) und Wuppertal (31) in Duisburg. Die Staatsanwaltschaft warf ihnen besonders schweren Bandendiebstahl in zehn Fällen vor. Besonders kurios: bei allen Einbrüchen handelte es sich um Standorte der Systemgastronomie „Cafe Extrablatt“.

Sicher, nicht jeder ist großer Fan der standardisierten Gastronomie. Doch viele Kunden schätzen es, sich an allen Extrablatt-Standorten auf gleiche Qualität und gleiches Angebot verlassen zu können. Es war wohl auch nicht das kulinarische Angebot, welches die Männer dazu brachte, sich bei ihren Einbrüchen vornehmlich auf Extrablatt-Standorte zu fokussieren. Dazu später mehr.

Das ist das Cafe Extrablatt:

Deutsches Unternehmen der Systemgastronomie

wurde 1988 in Emsdetten gegründet

es gibt 89 Cafe-Extrablatt-Betriebe, die als Franchise betrieben werden

das Unternehmen hat auch Beteiligungen an anderen Gastro-Unternehmen wie Cafe & Bar Celona oder Woyton

Über mehrere Monate hinweg waren die drei Angeklagten immer wieder in die Extrablatt-Filialen eingestiegen oder hatten es in einem weiteren Fall zumindest versucht. Im Oktober 2019 starteten sie die ersten Einbrüche.

Einbrecher erbeuten bis zu 80.000 Euro

Einen der ersten Einbrüche gab es damals in Krefeld. In den frühen Morgenstunden zerstörten sie dort die Fensterscheiben des Gastro-Betriebs und verschafften sich damit Zugang zum Gebäude. Anschließend durchsuchten sie die Verwaltungs- und Personalräume. Die Spur der Täter zieht sich bis in den Januar 2020. Insgesamt neun Filialen räumten die drei Männer aus, erbeuteten dabei etwa 75.000 bis 80.000 Euro.

Am Mittwoch fiel nun das Urteil gegen die Tatverdächtigen. In Saal 101 wurden der 26-Jährige sowie der 31-Jährige jeweils zu drei Jahren verurteilt. Der 29-jährige Moerser muss für noch längere Zeit hinter Gitter. Er erhielt fünf Jahre, da er zuvor einschlägig vorbestraft war und unter Bewährung stand. Vor Gericht wurde zudem auch klar, warum sich das Trio ausgerechnet für die Extrablatt-Restaurants entschieden hatten.

So gaben die Männer an, dass sie von einer nicht näher bekannten Person einen Tipp bekommen hätten, dass die Restaurants schlechter gesichert gewesen seien als Geschäfte der Konkurrenz. (dav)