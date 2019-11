Düsseldorf: Zeugen entdecken Mann lebensgefährlich verletzt im Zoopark – Polizei hat einen schlimmen Verdacht

In Düsseldorf lag ein Mann schwer verletzt auf einer Bank. (Symbolbild)

Düsseldorf. Erschreckender Fund in Düsseldorf!

Zeugen haben am Dienstag einen schwer verletzten Mann auf einer Bank im Zoopark gefunden. Der Mann kam sofort in ein Krankenhaus und wurde dort bereits mehrfach notoperiert.

Laut Polizei schwebte der Mann aber auch noch am Donnerstag in Lebensgefahr.

Düsseldorf: Wurde Mann im Zoopark attackiert?

Nun hat die Polizei einen schlimmen Verdacht: Der Mann konnte bislang nicht befragt werden, aber er sprach zu den Zeugen, die ihn fanden. Demnach könnte er Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden sein.

Der Mann hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland, soll aber seinen Lebensmittelpunkt zuletzt in Duisburg gehabt haben.

----------------------

----------------------

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die mehr Hinweise dazu geben könnten. Ob die mutmaßliche Tat am Dienstag, 22. Oktober, oder bereits am Tag oder in der Nacht zuvor verübt wurde, konnte bislang nicht geklärt werden.

Wenn du etwas gesehen hast, bittet dich die Polizei, dich unter 0211-8700 zu melden. (jg)