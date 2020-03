Düsseldorf: Zehn-Zentner-Bombe gefunden ++ Entschärfung noch heute ++ rund 4000 Menschen betroffen

In Düsseldorf wurde am Dienstag eine Weltkriegsbombe gefunden. (Archivbild)

Düsseldorf. Bombenfund in Düsseldorf!

Bei Bauarbeiten wurde am Dienstag in Düsseldorf-Hamm eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Der zehn Zentner schwere Blindgänger soll noch am Abend entschärft werden.

Bombenfund in Düsseldorf: Zehn Zentner-Bombe muss entschärft werden

Wir halten dich hier in unserem News-Blog über die Bombenentschärfung in Düsseldorf auf dem Laufenden:

Dienstag, 10. März:

16.13 Uhr: Die Bombe wurde an der Blasiusstraße gefunden. In einem Radius von 500 Metern um die Fundstelle müsse evakuiert werden, teilte die Stadt Düsseldorf am Nachmittag mit. Das betrifft rund 2300 Menschen, die ihre Wohnungen verlassen müssen.

Im Radius bis 1000 Metern Abstand sind weitere 2040 Menschen betroffen. Sie dürfen im Zeitraum der Entschärfung ihre Wohnung nicht verlassen.

Weiterhin sind diese Punkte betroffen: Rheinstrom, die Neuss-Düsseldorfer Häfen, die Hammer Rheinbrücke und die Rheinquerung. Das könnte dann auch Auswirkungen auf den Zugverkehr haben. Die S8, S11 und S28 fahren in dem Gebiet.

In Kürze werde der Krisenstab tagen, um das weitere Vorgehen rund um die Entschärfung zu besprechen. Auch werde dann ein Bürgertelefon eingerichtet.

------------------------------------

• Mehr Themen aus NRW:

NRW: Ehepaar arbeitet Jahrzehnte bei der Feuerwehr und lebt jetzt in Armut – „Ich schäme mich“

Obdachloser lebt zehn Jahre in NRW auf der Straße – „An schlimmen Tagen kann ich gar nicht aufstehen“

Coronavirus in NRW: Alle Großveranstaltungen müssen abgesagt werden ++ Entscheidung unbefristet ++ Deshalb schließen Schulen nicht ++

-------------------------------------

Weitere Infos folgen. (js)