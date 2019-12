Düsseldorf: Wohnung brennt lichterloh – drei Menschen im Krankenhaus, Straße gesperrt

Die Feuerwerhr Düsseldorf rückte in der Nacht zu einem Wohnungsbrand in der Lorettostraße aus.

Düsseldorf. Heftiger Brand in der Landeshauptstadt! In der Nacht zu Montag brannte gegen 3.45 Uhr in der Lorettostraße in Düsseldorf eine Dachgeschosswohnung.

Als die Feuerwehr das Haus erreichte, drang aus den Fenstern starker Rauch.

Düsseldorf: Wohnung im Dachgeschoss brennt

Die fünf Bewohner dieser Wohnung hatten das Haus zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen.

Da das Feuer auch auf das Dachgeschoss übergegangen war, forderten die Feuerwehrleute vor Ort weitere Einsatzkräfte an. Somit waren insgesamt drei Löschzüge im Einsatz.

Drei Leichtverletzte im Krankenhaus

Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf weitere Wohneinheiten übergreifen konnten.

In den frühen Morgenstunden kontrollierte die Höhenrettung Dach und Dachgeschoss auf weitere Glutnester.

Lorettostraße bis zum Morgen gesperrt

Die Bewohner wurden zunächst durch den Rettungsdienst versorgt. Drei kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, zwei verblieben auf eigenen Wunsch an dem Unglücksort.

Um den Einsatzfahrzeugen die Zufahrt zu ermöglichen, wurde die Lorettostraße bis in die Morgenstunde gesperrt. Derzeit (Stand 6.24 Uhr) ist sie noch nicht für Autos zugänglich. (vh)