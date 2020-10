Düsseldorf: Wieder kein Toilettenpapier wegen Corona – SO reagiert Firma auf Hamsterkäufe

Düsseldorf. Die Corona-Neuinfektionen stiegen in den vergangenen Tagen und Wochen wieder stark an. Am Samstag gab es zum dritten Tag in Folge einen neuen Rekordwert: 7830 neue Fälle in Deutschland. Und damit kommt auch das Thema „Hamsterkäufe“ erneut auf.

In einigen Super- und Drogeriemärkten kauften Kunden bereits wieder große Mengen Toilettenpapier aus Angst vor einem neuen Lockdown. Jetzt hat eine Firma aus Düsseldorf auf die Hamsterkäufe reagiert.

Düsseldorf: Firma reagiert auf Corona-Hamsterkäufe

Während der ersten Welle im Frühjahr standen viele Menschen vor leeren Regalen; das Toilettenpapier wurde plötzlich zu einem hart umkämpften Utensil.

Damit jene Kunden in Düsseldorf, die kein Toilettenpapier mehr in den Super- und Drogeriemärkten kriegen konnten, nicht leer ausgehen, hat der Hygienepapier-Hersteller Hakle nun reagiert. Darüber berichtet die „Bild“-Zeitung.

Hakle stellte einen Klopapier-Automaten auf seinem Firmengelände in Düsseldorf-Reisholz auf, an dem man nun tatsächlich Toilettenpapier kaufen kann!

Toilettenpapier Tag und Nacht erhältlich

Düssseldorf: Die Hamsterkäufe von Klopapier gehen wieder los. (Symbolbild) Foto: imago images / Lichtgut

Dort können Kunden zu jeder tagsüber wie auch nachts rollenweise Klopapier kaufen. Zwei Rollen vierlagig gibt es dort für zwei Euro, dreilagig mit Kamillegeruch für 1,50 Euro. Zudem gibt es Hygiene- und Desinfektionstücher, wie die „Bild“-Zeitung schreibt.

Somit sollte wohl - zumindest in Düsseldorf - niemand mehr Sorge davor haben, kein Toilettenpapier zu bekommen. Bleibt also nur noch zu hoffen, dass damit auch die Hamsterkäufe ausbleiben. (nk)