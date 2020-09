Düsseldorf: Widerliche Vorwürfe! Feuerwehrmänner sollen DAS gemacht haben

Düsseldorf. Bei der Feuerwehr Düsseldorf soll es Vorfälle gegeben haben, die drastische Konsequenzen nach sich ziehen sollen.

Denn eine Mitarbeiterin der Feuerwehr Düsseldorf hatte angegeben, dass sie von einem Kollegen sexistisch beleidigt worden sei. Die Düsseldorfer Brandbekämpfer nehmen die Vorwürfe ernst, ein Feuerwehrmann ist bereits vom Dienst freigestellt worden.

Feuerwehrfrau in Düsseldorf sexistisch beleidigt

Die Feuerwehrfrau habe Mitte August ihren Schutzhelm gefunden, der mit beleidigenden Wort beschmiert worden war. Daraufhin informierte sie ihren Vorgesetzten, der sich dem Fall annahm.

Feuerwehrchef David von der Lieth bei einer Pressekonferenz wegen der Vorfälle. Foto: dpa

Wie die Feuerwehr Düsseldorf mitteilte, habe man der Kollegin Unterstützung und Schutz versichert. Zu dem Zeitpunkt wurde zunächst Strafanzeige gegen Unbekannt gestellt, da kein Verdächtiger gefunden wurde. Doch nur einige Wochen später habe die Feuerwehrfrau weitere Vorwürfe angedeutet und diese anhand einer Whatsapp-Gruppe auch belegen können.

----------------------------

Das ist die Stadt Düsseldorf:

erhielt 1288 das Stadtrecht

Landeshauptstadt von NRW, gehört zu den Wirtschaftszentren Deutschlands

mit 646.000 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die zweitgrößte Stadt in NRW

besteht aus zehn Stadtbezirken, die in 50 Stadtteile unterteilt sind

Oberbürgermeister ist Thomas Geisel (SPD)

----------------------------

Beamter von Dienst freigestellt

So konnte die Feuerwehr Düsseldorf einen Beamten ausmachen und freistellen. Gegen weitere Beamte werden Disziplinarverfahren eingeleitet. Dazu sagt der Feuerwehrchef David von der Lieth: „Sexismus und Rassismus haben in der Düsseldorfer Feuerwehr keinen Platz. Wir werden in aller Entschiedenheit gegen Beamte vorgehen, die sich in sexuell belästigender oder fremdenfeindlicher Art und Weise äußern. Wir stehen für den Schutz unserer Kolleginnen ein. Um diese Tendenzen zu bekämpfen, werden wir auch die Strukturen in der Feuerwehr auf den Prüfstand stellen und gegebenenfalls anpassen.“

------------------------------------

• Mehr Themen:

Bochum: Heftiger Crash! Straßenbahn und Auto kollidieren – zwei lebensgefährlich Verletzte

Flugzeug: Experte erklärt – DAS ist der beste Platz im Flieger

Hund in NRW: Wohnung in Flammen! Vierbeiner wird zum Retter – und bezahlt dafür mit seinem Leben

-------------------------------------

Nur zehn Frauen unter 850 Feuerwehrleuten

Derzeit seien zehn Frauen im Einsatzdienst der Düsseldorfer Feuerwehr. Insgesamt gibt es 850 Feuerwehrbeamte in der Landeshauptstadt. „Die Zahl der Frauen, aber auch die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund ist in der Feuerwehr zu niedrig. Wir wollen das so schnell wie möglich ändern“, erklärt David von der Lieth.

>>> Essen: Vier Jahre Knast! Vater stopfte Säugling Feuchttücher in den Mund – nach dem Urteil könnte ihm noch mehr Ärger drohen

>>> NRW: Frau meldet Senioren (83) als vermisst – unfassbar, wo er wieder auftaucht

Wie es nun weitergeht mit dem bereits freigestellten Beamten und den Vorwürfen gegen ihn und seine Kollegen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. (fb)