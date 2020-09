Düsseldorf: Taxifahrer soll Frau vergewaltigt haben – Polizei schnappt Tatverdächtigen

Düsseldorf. Die Polizei Düsseldorf suchte nach einem mutmaßlichen Vergewaltiger. Der Mann ist Taxifahrer und soll in Düsseldorf eine Frau in seinem Taxi während und noch nach der Fahrt sexuell belästigt haben.

Die Polizei Düsseldorf wertet den Übergriff nach eigenen Angaben als Vergewaltigung.

Update: Wie die Polizei am Mittwoch, 23. September, mitteilt, konnte nach der Öffentlichkeitsfahndung ein Tatverdäctiger ermittelt werden. Bei ihm handelt es sich um einen 31 Jahre alten Düsseldorfer. Er sei dringend tatverdächtig, so die Beamten. Er sei bereits erkennungsdienstlich behandelt worden, die Spuren werden derzeit ausgewertet.

Taxifahrer aus Düsseldorf soll Frau vergewaltigt haben

Nachdem intensive Ermittlungen zu keinem Erfolg geführt hatten, hatte sich die Polizei Ende August mit einem Phantombild eines Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit.

Meldung vom 31. August:

Am frühen Morgen des 18. Juni (Donnerstag) stieg die Frau an der Mühlenstraße in der Altstadt in Düsseldorf in ein Taxi. Während der Fahrt zu ihrer Wohnanschrift in Vennhausen belästigte der unbekannte Fahrer sie zunächst verbal.

Mann bedrängt Frau und fasst ihr in den Schritt

Als sie bei Ankunft der Zieladresse das Taxi verließ, bedrängte der Tatverdächtige die Frau, hielt sie fest und fasste sie im Intimbereich an. Die Frau wehrte sich, woraufhin der Unbekannte die Flucht ergriff. Die Polizei Düsseldorf fahndet mit Hochdruck und nun auch mit einem Phantombild nach dem Tatverdächtigen.

Du hast Hinweise auf den Mann? Dann melde dich bei der Polizei unter 0211/8700. (fb)