Düsseldorf: Verein will mit 5.000 Menschen gegen Polizeigewalt demonstrieren – doch die Aktion geht gründlich in die Hose

Düsseldorf: Ernüchternde Bilanz. Der Verein „Zukunft Plus“ wollte Samstag mit 5.000 Menschen gegen Polizeigewalt protestieren – doch am Ende kamen nur rund 300.

Düsseldorf. Ernüchternde Bilanz einer geplanten Großdemo in Düsseldorf.

Nach dem umstrittenen Video der Festnahme eines 15-jährigen Straftäters kündigte der Verein „Zukunft Plus“ für Samstag eine Großdemo mit bis zu 5.000 Menschen an, um gegen Polizeigewalt zu protestieren. Doch am Ende kam nicht einmal ein Zehntel der erwarteten Demonstranten nach Düsseldorf.

Nach Angaben der Veranstalter demonstrierten am Samstag lediglich rund 300 Menschen in der Düsseldorfer Innenstadt – gerade einmal sechs Prozent der angekündigten 5.000 Besucher!

Ein Demonstrant hält am Samstag in Düsseldorf ein Protestschild gegen Polizeigewalt in die Höhe. Foto: Marius Becker/dpa

„Vielleicht ist es heute vielen einfach zu warm. Oder es ging bei ihnen am Freitagabend etwas länger“, vermutet Karima Benbrahim, eine der Veranstalterinnen, gegenüber dem Kölner „Express“. Sie betonte, dass es bei dem Protest um jede Form und jeden Vorfall von Polizeigewalt gehe.

Besonders ironisch: Da sich die Behörden auf wesentlich mehr Teilnehmer eingestellt hatten, waren bei der Anti-Polizeigewalt-Demo letztendlich mehr Polizeibeamte als Demonstranten vor Ort. Die Aktion sei selbst für den Verkehr weitestgehend störungsfrei verlaufen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Polizei verhindert Übergriffe bei Anti-Polizeigewalt-Demo

Die Teilnehmer versammelten sich am Landtag. Von dort war ein Protestmarsch durch die Innenstadt wieder zurück zum Parlament geplant. Als sich die Demonstration gegen 15 Uhr - eine Stunde später als geplant - in Gang setzte, skandierten die Teilnehmer unter anderem „No Justice, No Peace“ und „Keine Polizeigewalt“.

Berichten des Kölner „Express“ zufolge gingen einige Demonstranten jedoch mit Kritik von Passanten nicht sonderlich friedlich um. Ein älterer Mann soll die Gruppe gefragt haben, warum sie denn demonstrieren würden, obwohl der festgenommene Jugendliche doch „ein ellenlanges Strafregister“ habe und „ein aggressiver Gewalttäter“ sei.

Daraufhin sollen sich mehrere Demonstranten aus der Menge gelöst haben und mit eindeutigen Gesten und Beschimpfungen auf den Passanten losgegangen sein. Dass es zu keinen handgreiflichen Übergriffen kam, habe man ironischerweise den zahlreichen Polizeikräften vor Ort zu verdanken.

Umstrittenes Video löst Protestwelle aus

In der vorausgegangenen Woche hatte ein Jugendlicher in Düsseldorf Polizisten beleidigt, tätlich angegriffen hatte und sich gegen seine Festnahme gewehrt. Daraufhin war der 15-Jährige von den Beamten am Boden fixiert worden. Ein Polizist drückte dabei den Kopf des Jugendlichen mit dem Knie auf den Boden.

Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen noch. Innenminister Herbert Reul (CDU) hatte am Donnerstag im Innenausschuss dargelegt, dass die Technik grundsätzlich zulässig sei. (at, mit dpa)