Düsseldorf: Urteil im Rheinbad-Prozess gefallen! Jugendlicher muss jetzt DAS machen

Düsseldorf. Mehr als ein Jahr ist es jetzt her, dass Tumulte im Rheinbad Düsseldorf deutschlandweit für Aufsehen sorgten.

Bereits Mitte September begann der Prozess vor dem Amtsgericht Düsseldorf gegen einen Jugendlichen, der wegen Bedrohung angeklagt war. Da ein wichtiger Zeuge damals nicht vor dem Amtsgericht Düsseldorf erschien, wurde der Prozess auf den 7. Oktober verschoben. Nun ist ein Urteil in dem Prozess gefallen.

Düsseldorf: Randale im Rheinbad vor mehr als einem Jahr

Bei dem Angeklagten handelt es sich um einen Jugendlichen, der zum Zeitpunkt der Tat 16 Jahre alt war.

Chronologie der Freibad-Eskalation:

29. Juni: Jugendliche geraten mit einer Familie in Streit, später wird die Familie und Mitarbeiter von 300 bis 400 Jugendlichen umzingelt >>> hier mehr dazu

30. Juni: Polizisten werden verfolgt und beschimpft, als sie fünf Störer aus dem Bad bringen. Es folgen Rangeleien.

Polizisten werden verfolgt und beschimpft, als sie fünf Störer aus dem Bad bringen. Es folgen Rangeleien. 26. Juli: Jugendliche missachten Anweisungen der Bademeister, es kommt zu Bedrohungen und einer erneuten Räumung >>> hier mehr lesen

Ihm wurde vorgeworfen bei der Räumung des Rheinbads in Düsseldorf am 26. Juli 2019 zu einer 46-Jährigen Bademeisterin gesagt zu haben, dass er sie an die Wand klatschen werde, wenn er sie privat treffe. Außerdem soll damit gedroht haben, die Bademeisterin zu töten. (>>>hier gehts lang)

Düsseldorf: Urteil im Rheinbad-Prozess gefallen

Bereits vor diesem Prozess erhielt ein 27-Jähriger – nach Angaben der Staatsanwaltschaft – eine Geldstrafe von 600 Euro, weil er Polizisten während der Räumungsaktion beleidigt hatte.

Der mittlerweile 17-Jährige Schüler wurde heute vom Amtsgericht Düsseldorf wegen Bedrohung verurteilt.

Das ist das Urteil am Amtsgericht Düsseldorf

Das Gericht ist zu der Überzeugung gekommen, dass der Jugendliche der Bademeisterin gedroht hat, sie umzubringen. Zur Strafe muss der er nun an einem Leseprojekt zur Bewältigung von Krisensituationen teilnehmen und einen Aufsatz zur Lage von Opfern schreiben.

Düsseldorf: Vor etwas mehr als einem Jahr wurde das Geländes des Rheinbads mehrfach geräumt. Foto: Gerhard Berger/dpa

Nach den Angaben einer Gerichtssprecherin konnte bei dem Prozess nicht eindeutig ermittelt werden, ob der 17-jährige Angeklagte zu den Rudelführern des Tumults gehörte.

Nach dem Vorfall hatte die Bädergesellschaft eine Videoüberwachung installiert, Ausweiskontrollen eingeführt und eine Security-Firma engagiert. (gb mit dpa)