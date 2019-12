Düsseldorf: Unmöglich! Mann entführt Hund „Tracy“ von wehrlosem Schwerbehinderten

Düsseldorf. Unglaublich, was ein Schwerbehinderter aus Düsseldorf erleben musste.

Der Mann aus Düsseldorf hat einen Hund, besser gesagt eine Hündin namens Tracy.

Hundesitter entführt Mischling von Schwerbehindertem aus Düsseldorf

Die Hündin wurde immer von einem Hundesitter bespaßt und ausgeführt, da der 28-Jährige wegen seiner Erkrankung nicht dazu in der Lage sei.

Für den Geburtstag seines Neffen habe er sich Tracy ausleihen wollen

Eines Tages, Mitte Dezember, habe der 24-jährige Hundesitter seinen Arbeitgeber gefragt, ob er sich Tracy, eine Mischlingshündin, ausleihen dürfte. Er habe die Hündin für den Geburtstag seines Neffen ausborgen wollen.

Obwohl der Halter des Hundes ausdrücklich verneinte, wurde Tracy mitgenommen. Sie solle am nächsten Tag wiedergebracht werden. Wegen seiner Erkrankung konnte der Mann nichts gegen die Entführung seines Hundes tun.

Halter ruft die Polizei als Hündin nicht zurückgebracht wird

Als die Hündin am nächsten Tag nicht wie versprochen wiedergebracht wurde, rief der 28-Jährige die Polizei.

Ermittler der Düsseldorfer Polizei trafen den Mann an seiner Adresse an. Schon am Nachmittag befreite ein Team des Kommissariats Tracy aus der Gewalt des mutmaßlichen Enführers und konnte die kleine Hündin zurück in die Obhut ihres glücklichen Herrchens geben.

Den 24-Jährigen erwartet nun ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls. (fb)