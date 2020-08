Düsseldorf: Nach Alkohol-Unfall – pikantes Detail kommt raus! Schock für OB-Kandidatin

Düsseldorf. +++ Update 24. August 2020: Ein besonders schwerer Autounfall schockierte am Wochenende die Landeshauptstadt Düsseldorf. Nun kommen mehr Hintergründe des Crashs heraus!

Wie am Sonntag berichtet (Erstmeldung unten), raste ein alkoholisierter BMW-Fahrer gegen einen Metallpfeiler. Jetzt kommt eine pikante politische Dimension des Unfalls heraus: Wie zuerst die Bild meldete, handelt es sich bei dem Autofahrer um einen bekannten FDP-Mann.

Der 33-Jährige ist Büroleiter und Sprecher der FDP-Politikerin Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Die 62-Jährige ist Bundestagsabgeordnete und OB-Kandidatin ihrer Partei in Düsseldorf. Ausgerechnet drei Wochen vor der Kommunalwahl in Düsseldorf nun also der Unfall-Schock für die Liberale.

Auf Anfrage der Bild-Zeitung sagte Strack-Zimmermann: „Wir sind bei ihm, hoffen, dass er bald wieder nach Hause kann. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.“ (mag)

---------------------------------

Lesen Sie mehr zur Kommunalwahl in Düsseldorf:

Kommunalwahl in Düsseldorf: Spannende Oberbürgermeister-Wahl nach dem Ampel-Bündnis

Kommunalwahl in Düsseldorf: Wirbel um Video mit Skandal-Rapper Farid Bang! Oberbürgermeister Thomas Geisel in der Bredouille

Kommunalwahl in NRW: Düsseldorfs OB-Kandidatin stellt Plakat auf – mehr als 600 Kilometer entfernt

---------------------------------

Düsseldorf: Heftiger Unfall! Autofahrer (33) rast gegen Metallpfeiler

Erstmeldung am 23. August 2020: Schwerer Verkehrsunfall in Düsseldorf! In der Nacht auf Samstag kollidierte ein BMW auf der Luegallee in Düsseldorf mit einem Metallpfeiler!

Düsseldorf: Autofahrer (33) kracht gegen Metallpfeiler

Zeugen hatten gegen 2.46 Uhr zunächst laut quietschende Reifen gehört und anschließend beobachtet, wie der BMW von der Belsenstraße kommend auf die Luegallee abbog. Das teilte die Polizei Düsseldorf am Sonntagvormittag mit.

Auf der Luegalle prallte das Auto dann gegen einen Metallpfeiler der Oberleitung. Der Fahrer, ein 33-jähriger Mann aus Berlin, wurde von Ersthelfern versorgt und zudem einem Atemalkoholvortest unterzogen. Dessen Ergebnis war deutlich: Der 33-Jährige war eindeutig alkoholisiert.

+++ A3 bei Köln: Falschfahrer verursacht Frontal-Crash – zwei Menschen tot +++

Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Fahrer schwer verletzt – fünfstelliger Sachschaden

Der schwer verletzte Berliner wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

----------------------------------

Mehr News aus NRW:

----------------------------------

Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 30.000 Euro. Der 33-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss rechnen. (at)