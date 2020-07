Düsseldorf: Tödlicher Lkw-Unfall! Radfahrer wird von Lkw erfasst – er stirbt noch am Unfallort

Düsseldorf. Furchtbarer Unfall am Montagvormittag in Düsseldorf! Bei einem Unfall mit einem Lkw ist ein Fahrradfahrer (53) am Montag in Düsseldorf-Oberbilk verstorben.

Düsseldorf: Schrecklicher Lkw-Unfall - Fahrradfahrer stirbt

Die 42 Jahre alte Lkw-Fahrerin aus Krefeld war nach ersten Ermittlungen der Polizei auf der Werdener Straße in Richtung Kettwiger Straße unterwegs. Als sie an der Einmündung Mindener Straße in Düsseldorf ankam, wollte sie nach rechts abbiegen. Dann kam es zu dem schrecklichen Unfall.

Der 53-jährige Düsseldorfer war zeitgleich auf dem Radweg unterwegs und wurde aus bislang ungeklärten Gründen von dem Lkw erwischt. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

+++Düsseldorf: Haus bei Bauarbeiten eingestürzt! Bauarbeiter wird vermisst+++

Das Unfallaufnahmeteam der Polizei sicherte die Spuren. Während dieser Maßnahmen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an. (js)