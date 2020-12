Düsseldorf: Tödlicher Angriff! Mann ersticht Ehefrau (35)

Düsseldorf. Tödlicher Angriff in Düsseldorf!

Ein Mann hat in der Nacht auf Donnerstag seine Ehefrau (35) mit einem Messer angegriffen und getötet. Der Tatverdächtige begab sich anschließend auf die Flucht begeben.

Düsseldorf: Ehemann ersticht Frau mit Messer

Zeugen meldeten der Polizei um 0.20 Uhr, dass in einer Wohnung an der Potsdamer Straße in Düsseldorf-Hassels eine Frau erstochen worden sein soll. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll der tatverdächtige Ehemann mit einem Messer auf seine 35-jährige Frau eingestochen haben. Das teilte die Polizei am Donnerstagmittag in einer Polizeimeldung mit.

Das Opfer starb noch vor Ort an ihren Verletzungen. Währenddessen flüchtete der 35-jährige Tatverdächtige.

Polizei Düsseldorf nimmt Mann fest

Die Polizei eilte zu dem Tatort und leitete die Fahndung in der nahen Umgebung der Wohnung ein. Schließlich gelang es Beamten, den 35-Jährigen ausfindig zu machen und an dem S-Bahnhof Düsseldorf-Garath festzunehmen. Indes wurden Zeugen und Familienangehörige vor Ort von Notfallseelsorgern betreut. Die Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Polizei nahmen die Ermittlungen auf. (nk)