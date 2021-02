Düsseldorf: Mutmaßliche IS-Terroristen angeklagt – was sie gemacht haben sollen, lässt erschaudern

Terror-Prozess in Düsseldorf!

Die Bundesanwaltschaft hat Anklage vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf gegen fünf Männer aus Tadschikistan erhoben. Das Quintett wird vorgeworfen, der Terrorgruppe ISIS anzugehören und entsprechend schwere Straftaten begangen zu haben. Was sie gemacht haben sollen, lässt erschaudern...

Düsseldorf: Fünf mutmaßliche ISIS-Terroristen vor Gericht

Laut Bundesanwaltschaft soll einer der Männer, Sunatullokh K., illegale Waffen besessen und eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet haben. Ein weiterer Angeklagter, Azizjon B., soll spätestens im März 2017 für ISIS gearbeitet und Kontakte zu zwei hochrangigen Terrorpaten in Afghanistan gepflegt haben. Von NRW aus soll er Terrorpropaganda betrieben haben – vor allem im russisch- und tadschikischsprachigen Online-Netzwerk der „IS-Provinz Khorasan“ schulte er weltweit Anhänger und Interessierte ideologisch geschult, habe sie radikalisiert.

Dieses Netzwerk ist maßgeblich in die Radikalisierung des Attentäters von Stockholm eingebunden gewesen, der am 7. April 2017 mit einem Lkw vier Menschen tötete und zahlreiche andere Personen verletzt hatte, so die Bundesanwaltschaft. Außerdem soll Azizjon B. Gelder gesammelt und ins Portal gesteckt haben, um die Verbreitungswege auszubauen. Und: Er soll auch persönlich Mitglieder in Deutschland angeworben haben, was zur Gründung einer Terrorzelle im Januar 2019 in NRW geführt hatte.

Oberlandesgericht Düsseldorf: Angeklagte haben mit Paintball für Anschläge trainiert

Alle Angeklagten sowie ein weiterer Mann waren Mitglieder. Ihr Ziel war es, den bewaffneten Kampf gegen „Ungläubige“ aufzunehmen und Anschläge in Deutschland zu begehen. Dafür haben sie sich auch körperlich vorbereitet, u.a. bei Paintball-Spielen. Unter den Teilnehmern dieses „Trainings“ waren auch weitere Islamisten, die Kontakt zum Attentäter von Wien am 2. November 2020 hatten.

Zudem haben mehrere Mitglieder der Gruppe einen Auftragsmord an einem albanischen Geschäftsmann in Tirana übernommen, der 40.000 US-Dollar bringen sollte. Das Geld hätte in voller Höhe ISIS zukommen sollen. Der Auftragsmord ist kurzfristig gescheitert, da das Opfer nicht zweifelsfrei identifiziert werden konnte. Die Waffe ist dann an den Angeklagten Sunatullokh K. übergeben worden, der in Neuss einen Mord an einen Islamkritiker verüben sollte. Ein SEK konnte das verhindern.

Alle Angeklagten befinden sich seit ihren Festnahmen am 15. April 2020 in U-Haft. (mg)