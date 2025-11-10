Räuber-Duo (15,21) flüchten vor Polizei – Verfolgungsjagd endet mit heftigem Crash

In Düsseldorf kam es in der Nacht zu einer spektakulären Verfolgungsfahrt, bei der ein Fluchtwagen sich überschlug und auf dem Dach landete. Das Fahrzeug war mit einem 15-jährigen mutmaßlichen Räuber und einem 21-jährigen Fahrer besetzt.

Beide wurden nach einer dramatischen Jagd durch die Innenstadt festgenommen.

Düsseldorf: Mutmaßlicher Raub führt zu Verfolgung

Die Tat begann auf der Karlstraße in Düsseldorf. Ein 15-Jähriger soll einer Frau die Handtasche entrissen haben, nachdem er sie schlug. Anschließend stieg er in einen bereitstehenden VW Polo, gesteuert von einem 21-jährigen Bulgaren. Mit hohem Tempo flüchteten sie in Richtung Graf-Adolf-Platz, während die Polizei die Verfolgung aufnahm.

++ Auch spannend: Autofahrer schießt nach Streit auf A45 in Dortmund auf vollkommen Fremde++ Zwei Verletzte ++

Der Fahrer missachtete jegliche Haltesignale und beschleunigte den gestohlenen Wagen auf bis zu 100 km/h. Am Fürstenplatz verlor der Mann schließlich die Kontrolle in einer Kurve. Der Wagen kollidierte mit Fahrradbügeln, mehreren Fahrrädern und einem Verkehrszeichen, bevor er auf dem Dach zum Liegen kam. Beide Insassen wurden sofort festgenommen.

Rasante Flucht endet in Chaos in Düsseldorf

Ein Drogenvortest fiel bei den Festgenommenen positiv aus, weshalb Blutproben entnommen wurden. Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug bereits zuvor als gestohlen gemeldet wurde. Ob die Tatverdächtigen für den Diebstahl verantwortlich sind, wird derzeit untersucht. Der 21-Jährige soll einem Ermittlungsrichter in Düsseldorf vorgeführt werden.

Die Polizei in Düsseldorf untersucht weiterhin die Zusammenhänge zwischen dem Raub und dem Fahrzeugdiebstahl. Das Duo dürfte sich für beide Verbrechen verantworten müssen. Die spektakuläre Flucht zeigt einmal mehr, wie gefährlich solche Aktionen im Stadtverkehr sind. Der beschädigte Fürstenplatz blieb während der Unfallaufnahme gesperrt.

Mehr News aus Düsseldorf:

Nach den dramatischen Ereignissen bleibt offen, ob die mutmaßlichen Täter auch in weitere Delikte verwickelt sind. Düsseldorf ist zwar bekannt für viele spannende Geschichten, doch solche nächtlichen Vorfälle hinterlassen tiefe Spuren. Die Ermittlungen sollen klären, wie sich der 15- und der 21-Jährige verantworten müssen.