26.09.2020

Düsseldorf: Stadtwerke suchen Azubis – du glaubst nicht, was ein Bewerber machen muss

Düsseldorf. In Düsseldorf sind die Stadtwerke aktuell auf der Suche nach Azubis. Doch was die Bewerber für eine Stelle machen müssen, ist einfach unglaublich.

Denn ein klassisches Bewerbungsgespräch mit Lebenslauf und Zeugnissen gibt es bei dem Unternehmen in Düsseldorf nicht. Dort müssen Interessierte gegen die Ausbilder zocken!

Stadtwerke Düsseldorf: Level up! Bis zur Ausbildungsstelle

Düsseldorf: Mit dem Ausbilder Fifa zocken

Ja, richtig gelesen. Bewerber treten an der Playstation 4 oder Nintendo Switch gegen Ausbilder und Azubis der Stadtwerke Düsseldorf an. „Dein Schulzeugnis kannst du erst mal zu Hause lassen – bei uns stehen deine Skills und Persönlichkeit im Mittelpunkt“, heißt es auf der Webseite.

Diese Ausbildungsberufe bietet die Stadtwerke Düsseldorf an:

Anlagenmechaniker Rohrsystemtechnik

Anlagenmechaniker Instandhaltung

Tiefbaufacharbeiter für den Rohrleitungsbau

Elektroniker für Betriebstechnik

Mechatroniker

Duales Studium – Bachelor of Arts & Industriekaufleute

Diese Games stehen unter anderem auf der Agenda: Fifa 2020, Crash Team Racing Nitro Fueled, Instant Sports Summer Games und Mario Kart 8 Deluxe. Während des Spiels sollen Bewerber dann im Gespräch mit ihrer Persönlichkeit und ihren Talenten überzeugen. Die Matches finden am 22. und 28. Oktober im Ausbildungszentrum an Höherweg in Düsseldorf statt.

Düsseldorf: PS4 oder Switch – die Bewerber können sich die Konsole aussuchen. Foto: imago images / Michael Eichhammer / Kyodo News (Montage: DER WESTEN)

DER WESTEN hat bei der Stadtwerke Düsseldorf nachgefragt, wie die Personaler auf diese besondere Idee gekommen sind. Antwort: „Bereits zum fünften Mal in Folge führen wir diese besondere Art des Recruitings durch. Eine Marktabfrage und die Befragung unserer eigenen Azubis hatte ergeben, dass zurzeit vor allem das Thema Gaming bei der Zielgruppe beliebt ist. So entstand die Idee zur diesjährigen Kampagne.“

Düsseldorf: Bewerbung schnell einreichen

Was die Stadtwerke Düsseldorf damit erreichen wollen? Die Angst nehmen. Denn Vorstellungsgespräche sorgen bei vielen Bewerbern für Bauchschmerzen. Das Unternehmen will „eine lockere Atmosphäre schaffen“. Das Anschreiben, der Lebenslauf und die Zeugnisse sind dabei nicht direkt relevant.

Schon jetzt gibt es eine Vielzahl an Bewerbungen, doch die Frist läuft noch bis zum 1. Oktober. Du willst dich auch bei der Stadtwerke Düsseldorf bewerben? Hier findest du das Bewerbungsformular <<<

Hast du deine Bewerbung abgeschickt, bekommst du bis zum 14. Oktober eine Nachricht, ob du zum Match eingeladen wirst. Dann heißt es: Auf die Stühle, fertig, zocken! (ldi)