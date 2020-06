Düsseldorf: Stadt plant radikale Maßnahme – wenn du künftig in die Altstadt willst, dann ...

Düsseldorf. In der Altstadt von Düsseldorf etwas trinken gehen und später am Rhein sitzen und quatschen – das gehört für viele Menschen am Wochenende einfach dazu. Doch das könnte sich bald ändern.

An Pfingsten war richtig was los in Düsseldorf. Das gute Wetter und der Feiertag lockten Hunderte Menschen in die Altstadt. Vor allem an der Rheinuferpromenade steppte der Bär. Was eigentlich gut für Gastronomen klingt, ist in der Coronakrise fatal.

Düsseldorf: Stadt plant Sperren

Denn Abstand wurde nicht gehalten. Die Menschen drängten sich regelrecht auf den Straßen und Bürgersteigen. „Der Mindestabstand war kaum zu kontrollieren“, sagte Ordnungsdezernent Christian Zaum der „Rheinischen Post“.

In Düsseldorf war es brechend voll. So konnte der Mindestabstand nicht eingehalten werden. Foto: imago images / Ralph Peters

Die Stadt Düsseldorf hatte das schon vorher befürchtet. Bereits seit Wochen überlegten sie, wie größere Menschenansammlungen vermieden werden können.

Deshalb wurde der Außerhaus-Verkauf von Alkohol in der Altstadt in den Nachmittags- und Abendstunden verboten. Doch das Düsseldorfer Verwaltungsgericht entschied, dass das Verbot rechtswidrig sei.

Auf Anfrage von DER WESTEN teilt die Stadt Düsseldorf mit, dass es am Wochenende zu einigen Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen gab. „Im Stadtgebiet kam zu insgesamt 96 Einsätzen des kommunalen Ordnungs- und Servicedienstes im Zusammenhang mit der Überwachung oder Durchsetzung der Corona-Schutzverordnung. Vielfach ergaben sich diese aufgrund von Hinweisen und Beschwerden aus der Bevölkerung.“

Doch oftmals wurden das Ordnungsamt umsonst gerufen, an der Beschwerde war nichts dran.

Das ist Düsseldorf:

Düsseldorf gilt als die bekannteste Mode- und Kunststadt in NRW

Düsseldorf wurde am 14. August 1288 gegründet

Etwa 612.000 Menschen leben in Düsseldorf

Durch Düsseldorf fließt der Rhein

Der Hauptbahnhof liegt auf Platz acht der am stärksten genutzten Bahnhöfe in Deutschland

Etwa 270.000 Menschen steigen dort jeden Tag ein und aus

Die Altstadt war an Pfingsten brechend voll. Was die Richter vom Verwaltungsgericht als Alternative vorschlugen: Sperrzonen und Zugangsbeschränkungen.

Düsseldorf: „Hoher personeller und organisatorischer Aufwand“

Und genau das kommt jetzt auch auf dich zu, wenn du die Altstadt in Düsseldorf besuchen willst. Der Ordnungs- und Servicedienst (OSD) der Stadt Düsseldorf will zukünftig den Zutritt beschränken, wenn zu viele Menschen dort unterwegs sind.

Ein Stadt-Sprecher teilt DER WESTEN mit: „Aktuell sind keine Maßnahmen zur Sperrung in der Düsseldorfer Altstadt vorgesehen. Nach wie vor baut die Stadtverwaltung auf die Selbstdisziplin der Menschen und eine entsprechend zielgerichtete Kommunikation.“

Zaum ist ebenfalls von der Idee nicht begeistert. Gerade im November, wenn die Karnevals-Saison wieder startet, könnte das große Probleme bringen. „Solch eine Zugangsbeschränkung wäre ein sehr hoher personeller und organisatorischer Aufwand. Das muss man sehr genau abwägen, ob das sinnvoll ist“, sagte er der „Rheinischen Post“ in Düsseldorf. (ldi)

Auch wenn die meisten Lokale in Düsseldorf wieder geöffnet haben, bleibt eine Kult-Kneipe geschlossen. Grund: Zu wenig Platz für die Einhaltung des Mindestabstandes. Hier liest du mehr <<<