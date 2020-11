Düsseldorf: In der Landeshauptstadt von NRW wird gerade ein Test an einigen Ampeln durchgeführt.

Düsseldorf: Stadt nimmt besondere Ampel in Betrieb – sie ist die erste ihrer Art in Europa

Düsseldorf. In Düsseldorf können Fußgänger jetzt eine besondere Ampel bestaunen und auch beutzten.

Die Ampel in Düsseldorf ist die erste ihrer Art in Europa und dürfte besonders aufgrund der Corona-Pandemie gut ankommen.

Düsseldorf: Stadt nimmt besondere Ampel in Betrieb

Was hat eine Ampel mit der Corona-Pandemie zu tun? Vordergründig nichts. Aber in Zeiten, in denen man möglichst wenige Gegenstände anfassen möchte, freut man sich auch, wenn man an der Ampel nicht einen Kopf oder Ähnliches drücken muss. Die neue Ampelanlage in Düsseldorf ermöglicht den Fußgängern genau das.

Das ist Düsseldorf:

Düsseldorf ist die Landeshauptstadt von NRW

Sie wurde 1288 gegründet

Die Stadt umfasst eine Fläche von etwa 217 Quadratkilometern

Circa 621.000 Menschen leben in der Stadt

Dabei ist sie nicht etwa auf einen bestimmten Zeitabstand programmiert, sondern kann individuell dazu angehalten werden, die Fußgängerampel auf „grün“ zu stellen.

Düsseldorf: Ampel ist die erste ihrer Art in Europa

Ermöglicht wird das Ganze durch den ersten kontaktlose „Ampeltaster“, so die Stadt Düsseldorf.

Dieser wurde am Dienstag an einer Ampelanlage in Düsseldorf-Gerresheim montiert. Dabei handelt es sich um einen Test, bei dem drei Fußgängerquerungen einen kontaktlose „Ampeltaster“ erhielten. Treten Fußgänger näher heran, wird die Ampel für sie, ohne direkten Kontakt mit dem Taster, „grün“. Es sind die ersten kontaktlosen „Ampeltaster“, die in Europa eingesetzt werden.

Düsseldorf: Wie funktioniert der „Ampeltaster“?

Dafür, dass der Fußgänger ohne eine Berührung die Straße bei „grün“ überqueren kann, ist ein Radarsensor verantwortlich. Dieser erkennt, wenn ein Fußgänger einen bestimmten Bereich vor dem Taster an der Ampel betritt und löst automatisch einen Befehl aus. Dieser Bereich kann zwischen zehn Zentimetern und einem Meter eingestellt werden.

Düsseldorf: Stadt nimmt besondere Ampel in Betrieb. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf, Uwe Schaffmeister

Der „Taster“ hat eine schwarze Grundfarbe und an der Seite sind LED-Auffindungsleisten angebracht. Nach der Aufforderung wird in einem Feld „Signal kommt“ angezeigt.

Die Kosten für den Test belaufen sich auf etwa 6.400 Euro und werden zu gleichen Teilen von der NRW-Landeshauptstadt und dem Hersteller getragen. Der Test soll bis zu Beginn des nächsten Jahres evaluiert werden. (gb)