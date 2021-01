In Düsseldorf kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem gefährlichen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr.

Düsseldorf: Mann lagert Sprengstoff in Privatlabor – DAS war sein gefährlicher Plan

Heikler Einsatz für die Polizei Düsseldorf!

In der Nacht zu Samstag mussten die Einsatzkräfte zu einem Haus in Düsseldorf-Grafenberg ausrücken, weil ein Mann dort in seiner Wohnung angeblich Mittel zur Herstellung von Sprengstoff lagerte.

Der Verdacht bestätigte sich und löste einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr Düsseldorf aus.

Düsseldorf: Mann lagert Sprengstoff in Privatwohnung

Mitten in der Nacht durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei Düsseldorf das Haus in Grafenberg, in dem ein junger Mann Substanzen zur Herstellung von Sprengstoffen lagerte.

Die Beamten fanden mehrere Mittel vor, die benötigt werden, um „Böller“ zu machen, wie ein Sprecher der Polizei Düsseldorf gegenüber DER WESTEN angab.

--------------------------------

Das ist die Stadt Düsseldorf:

erhielt 1288 das Stadtrecht

Landeshauptstadt von NRW, gehört zu den Wirtschaftszentren Deutschlands

mit 646.000 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die zweitgrößte Stadt in NRW

besteht aus zehn Stadtbezirken, die in 50 Stadtteile unterteilt sind

Reisende schätzen Düsseldorf unter anderem für die Gehry-Bauten, das Schloss Benrath, die Kö, Brauereien und Little Tokyo

--------------------------------

Neben Einsatzkräften der Polizei rückten auch die Feuerwehr sowie ein Sprengstoffkommando der Bundespolizei an.

Die gefährlichen Substanzen wurden in einem Behälter sichergestellt und anschließend mit einem entsprechenden Anhänger zu einem Feld im Düsseldorfer Stadtteil Hubbelrath transportiert.

In einem Spezial-Behälter wurden die gefährlichen Stoffe abtransportiert. Foto: Jan Ohmen

Dort wurden sie kontrolliert gesprengt.

--------------

Laut Sprecher der Polizei dauern die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Düsseldorf zu dem Fall noch an. (kv)