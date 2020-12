Düsseldorf: Schwerverletzt nach Stichattacke! Täter auf der Flucht

Polizei und Mordkommission in Düsseldorf ermitteln in dem Fall eines versuchten Tötungsdelikts.

Düsseldorf. Am vergangenen Samstagabend ereignete sich in Düsseldorf ein schweres Gewaltverbrechen. Im Stadtteil Unterrath wurde ein Mann mit einer Stichwaffe in den Oberkörper attackiert.

In dem Fall ermitteln nun sowohl die Polizei in Düsseldorf, als auch die Mordkommission.

Düsseldof: Gewaltverbrechen mit schweren Folgen

Gegen 20.50 Uhr schreckten Passanten auf dem Lichtenbroicher Weg in Düsseldorf auf. Ihnen eilte ein Mann entgegen, der verzweifelt nach Hilfe schrie.

Es stellte sich heraus das der 27-Jährige vor von einem Unbekannten mit einer Stichwaffe verletzt wurde. Durch die Verletzung im Oberkörper brach er noch vor Ort zusammen. Die Augenzeugen verständigten einen Notarzt. Dieser begleitete das Opfer in ein Krankenhaus, wo er notoperiert werden musste. Noch immer liegt der 27-Jährige dort auf der Station.

Der schwerverletzt Mann wurde von einem Notarzt ins Krankenhaus transportiert. Foto: imago images / Die Videomanufaktur

Laut der Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei Düsseldorf konnten bisher keine Hinweise auf den Täter entdeckt werden. Ihm wird ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen. Auch die Hintergründe der Tat sind noch vollkommen unklar.

Mordkommission bittet um Hinweise

Passanten, die den Vorfall miterlebt haben berichten, der männliche Täter sei zu Fuß in Richtung Mintarder Weg geflohen.

Zurzeit ermittelt eine Mordkommission in dem Fall und ist dabei auf Hinweise angewiesen. Weitere Zeugen können sich unter der 0211-8700 bei den zuständigen Behörden in Düsseldorf melden. (neb)