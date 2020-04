Düsseldorf: Mann greift 32-Jährigen ohne Grund an – Polizei fahndet nach brutalem Schläger

Düsseldorf. Die Polizei Düsseldorf fahndet nach diesem brutalen Schläger!

Der unbekannte Täter hatte im Oktober vergangenen Jahres anscheinend ohne jeden Grund auf einen 32-Jährigen eingeschlagen. Die Tat ereignete sich in der Nähe eines Lokals an der Bolkerstraße in Düsseldorf.

Düsseldorf: Opfer nach Attacke bewusstlos

Das Opfer wurde daraufhin kurzzeitig bewusstlos, sein Angreifer konnte flüchten ohne erkannt zu werden.

Jetzt fahndet die Polizei mit zwei Bildern nach dem unbekannten Schläger.

Dieser Mann schlug sein Opfer bewusstlos. Foto: Polizei Düsseldorf

Mit diesen beiden Fotos sucht die Polizei nach dem Täter.

Wer Angaben zu dem Schläger machen oder Hinweise liefern kann soll sich an das Kriminalkommissariat 32 unter der Telefonnummer 0211 / 8700. (mh)