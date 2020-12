Düsseldorf: Nach Wahnsinns-Raubüberfall auf der Kö – Spur führt ausgerechnet zu dieser berüchtigten Bande

Düsseldorf. Am 14. Dezember sorgte ein spektakulärer Raub in einem Juwelier an der Kö für großes Aufsehen in Düsseldorf.

DER WESTEN berichtete bereits von dem Fall. Nun gibt es neue Hinweise auf die Täter des Überfalls in Düsseldorf. Die Suche erstreckte sich über die Bundesgrenzen hinaus.

Düsseldorf: Spur der Täter führt ins Ausland

Zahlreiche Uhren und ein Armband ließen die Täter aus dem Schmuckgeschäft an der Königsallee mitgehen. Der Wert dieser Beute beläuft sich Schätzungen zufolge auf bis zu drei Millionen Euro. Polizisten sind sich sicher: Hinter dieser Tat stecken Profis!

Das ist die Stadt Düsseldorf:

erhielt 1288 das Stadtrecht

Landeshauptstadt von NRW, gehört zu den Wirtschaftszentren Deutschlands

mit 646.000 Einwohnern (Stand: Dezember 2019) die zweitgrößte Stadt in NRW

besteht aus zehn Stadtbezirken, die in 50 Stadtteile unterteilt sind

Nachdem sie mit einem Auto die Scheibe des Geschäfts zerstörten, entwendeten sie die wertvollen Accessoires in rasender Geschwindigkeit. Ein Komplize, bei dem es sich um einen Luxus-Juwelier handelt, vermittelte das Diebesgut anschließend an seine, teils hochrangigen Kunden. Dadurch gelang es der Polizei die Beute sicherzustellen und die mutmaßlichen Täter ausfindig zu machen.

Der Diebstahl wirkte so routiniert. Den Polizisten war klar, dass Profis am Werk waren. Foto: picture alliance / Federico Gambarini/dpa | Federico Gambarini

Die Ermittlungen gingen über die Landesgrenzen hinaus, da eine Spur zu einer Verbrecherbande aus Serbien führte. Die sogenannten „Pink Panthers“ sind den zuständigen serbischen Behörden bereits bekannt als „organisierte kriminelle Vereinigung“, dessen Mitglieder zwischen 47 und 51 Jahren alt sind. So ist das Verbrecher-Netzwerk bereits durch mehrere Diebstähle auffällig geworden.

Behörden nehmen Täter fest

Laut der Polizei gelang es einer Spezialeinheit bei der Übergabe von sieben Uhren an den Juwelier zuzuschlagen. Einer der Verdächtigen habe eine gestohlene Uhr noch selbst am Arm getragen. Somit konnten vier Täter in Belgrad festgenommen werden. Zu ihren Kunden sollen serbischen Berichterstattungen zufolge auch zahlreiche Politiker, Sportler und Musiker zählen.

Eine Ermittlungskommission, das Bundeskriminalamt und die Polizeibehörden in Serbien arbeiten weiterhin an weiteren Erkenntnissen. Demnach wurden die Smartphones der Diebe konfisziert und ausgewertet. Außerdem wurde die Gruppe bereits im Vorfeld überwacht. (neb mit dpa)