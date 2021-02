Düsseldorf: Prozess gegen IS-Rückkehrerin aus Leverkusen – die Anklage lässt erschaudern

Es ist kein gewöhnlicher Gerichtsprozess: Seit Donnerstag muss sich Nurten J. (35) vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf wegen der Beteiligung an Mord, Totschlag, Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. Nicht zuletzt soll sie auch das Leben ihrer gerade mal drei Jahre alten Tochter aufs Spiel gesetzt haben.

Die Anklage lässt einfach nur erschaudern.

Düsseldorf: Prozessbeginn gegen IS-Rückkehrerin aus Leverkusen

Es ist still in Saal 1, dem großen Saal des Prozessgebäudes im Oberlandesgericht Düsseldorf. Die Angeklagte Nurten J. tritt ein. Mit einem Kopftuch sowie einem weiten Gewand gekleidet, schreitet sie in leicht gebeugter Haltung langsam bis zu einem Stuhl vor. Ihr Gesicht ist hinter einem Aktenorder versteckt.

Schließlich nimmt sie auf der Anklagebank neben ihren beiden Anwälten Platz. Als der Vorsitzende Richter Bachler sie nach ihren persönlichen Daten fragt, will sie direkt antworten. Bachler weist sie aber noch darauf hin, dass sie das Mikrofon vor ihr einschalten sollte.

Düsseldorf: Des Oberlandesgericht wirft Nurten J. zahlreiche Taten vor. (Symbolbild) Foto: Ka Kitschenberg/FUNKE Foto Services

Nach der Angabe ihrer persönlichen Daten wird die gebürtige Nordmazedonierin an diesem Prozesstag allerdings nur noch schweigen.

Düsseldorf: Anklage enthält neun Taten

Die zuständige Staatsanwältin liest die Anklageschrift vor – und die hat es in sich!

Dem Gericht zufolge ist Nurten J., die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, hinreichend verdächtig, als Mitglied der Terror-Vereinigung Islamischer Staat (IS) schwerste Verbrechen begangen zu haben. Im Februar 2015 reiste die heute 35-Jährige gemeinsam mit ihrer Tochter nach Syrien, um sich dort dem IS anzuschließen. Dort unterwarf sie sich Personen der Terrororganisation und war zunächst in einem Frauenhaus untergebracht.

Vermittelt durch ein „Heiratsbüro“ des IS, heiratete sie daraufhin nach islamischem Ritual Ismael S., ein ebenfalls aus Deutschland ausgereister Mann. Er hielt sich bereits seit August 2013 in Syrien auf und war zu dem Zeitpunkt ein hochrangiges IS-Mitglied. Mit ihm gründete die Angeklagte schließlich in Syrien eine Familie, bekam einen Jungen und lebte in der Stadt Raqqa.

Die Angeklagte wirkt ruhig, skeptisch. Und sie hört den Worten der Staatsanwältin offensichtlich genau zu.

Waffen in Syrien, die offenbar von Kämpfern des IS zurückgelassen wurden. (Symbolbild) Foto: Ammar Safarjalani/XinHua/dpa

Weiter in der Anklageschrift: Der IS stellte der Familie kostenlos eine Wohnung zur Verfügung, später noch eine zweite Wohnung. Diese stammten ursprünglich von Menschen, die vor dem IS geflohen oder von diesem vertrieben worden waren. Nurten J. soll dabei den möglichen Tod ihrer Tochter in Kauf genommen haben. Das junge Mädchen besuchte keine Schule, kann weder lesen noch schreiben.

Düsseldorf: Angeklagte hielt Jesidin als Sklavin

Im Jahr 2017 floh Nurten J. mit ihrer Familie von Raqqa weiter in den Südosten nach Mayadin. Auch dort stellte der IS ihnen nacheinander drei Wohnungen zur Verfügung. Dabei war sie im Besitz zweier Kalaschnikow-Sturmgewehre. Außerdem trug Nurten J. beim Verlassen der Wohnung immer eine halbautomatische Pistole mit sich.

Während ihrer Zeit in Syrien bekam die Angeklagte regelmäßig - mindestens 50 Mal - Besuch von einer Freundin. Nurten J. bat sie schließlich darum, eine vom IS versklavte Jesidin mitzubringen. Die Angeklagte ließ sie dann ihre Hausarbeit erledigen, nutzte diese aber nicht nur aus wirtschaftlichen Zwecken. Vielmehr folgte Nurten J. der Ideologie des IS, aus dessen Sicht die Versklavung der Jesiden religiös gerechtfertigt sei.

Die Angeklagte Nurten J. floh schließlich. (Symbolbild) Foto: Andrea Rosa/AP/dpa

Nachdem der IS seine Herrschaftsgebiete in Syrien verloren hatte, nahm die Angeklagte mit ihrer Familie die Flucht auf. Dabei gerieten sie in kurdische Gefangenschaft und landeten anschließend in der Türkei in Abschiebehaft. Im Juli 2020 reiste Nurten J. dann mit ihren Kindern zurück nach Deutschland, wo sie festgenommen wurde und in U-Haft kam.

Zu all den Vorwürfen, die auch Verbrechen gegen das Eigentum und sonstige Rechte, die Verletzung der Fürsorge- und Erziehungspflicht als auch waffenrechtliche Verstöße enthalten, will die Angeklagte am kommenden Prozesstag aussagen. Bislang hat das Oberlandesgericht Düsseldorf 13 weitere Verhandlungstage angesetzt. Am 22. April wird ein Urteil erwartet.