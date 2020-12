Düsseldorf: Polizisten ziehen überraschendes Weihnachts-Fazit – „nicht mit vorherigen Jahren zu vergleichen“

Stille Nacht, heilige Nacht? Das gilt in der Regel nicht für die Polizei Düsseldorf. Auch nicht über die Weihnachtsfeiertage.

Trotz Heiligabend und Corona-Pandemie waren die Beamten in den vergangenen drei Tagen in Düsseldorf auf zahlreichen Einsätzen unterwegs. Doch jetzt ziehen sie ein überraschendes Feiertags-Fazit.

Düsseldorf: Polizei zieht überraschendes Feiertags-Fazit

Auch über die Weihnachtstage kommt es schließlich immer wieder zu Verkehrsunfällen, Streits und Schlägereien, zu denen die Polizisten ausrücken müssen. Neu hinzugekommen war für die Beamten in diesem Jahr, auch Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung zu ahnden.

Doch die Verordnung sorgte nicht etwa für mehr Arbeit. Gnz im Gegenteil: Die Anzahl der Einsätze nahm in allen Bereichen deutlich ab. Die vorläufige Einsatzbilanz „ist sicherlich [...] in Bezug auf die Zahlen nicht mit den vorherigen Jahren zu vergleichen“, schreiben die Beamten.

Grund seien die Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Pandemie.

Insgesamt rückten die Beamten in Düsseldorf so zu 448 Einsätze (2019: 626) an den Feiertagen im Stadtgebiet aus. Davon schritten sie 104 mal (2019: 111) am Heiligen Abend ein.

Das Polizeipräsidium in Düsseldorf. Foto: imago images / Hans Blossey

So oft musste die Polizei Düsseldorf ausrücken

Auch die Zahl der Einsätze am 1. Weihnachtstag war mit 278 deutlich geringer als im vergangenen Jahr (2019: 432). Bis Sonntagmorgen 8 Uhr registrierte die Einsatzleitstelle der Polizei noch einmal 66 Einsätze (2019: 83).

Zum Vergleich: Die Leitstelle bearbeitet an einem „normalen Arbeitstag“ etwa 700 Einsätze.

Die Zahlen der Feiertage im Einzelnen:

In 28 Fällen (2019: 53) mussten die Polzisten bei Streitigkeiten schlichtend eingreifen. Genau wie im letzten Jahr gab es keine Schlägereien

Auch nahmen die Polizisten lediglich drei Anzeigen wegen Körperverletzungsdelikten auf (2019: 26)

Neunmal (2019: 32) lautete das Einsatzstichwort „Randalierer“

Neun Männer (2019: 14) und zwei Frauen (2019: keine) mussten in Gewahrsam genommen werden

Auf den Düsseldorfer Straßen kam es zu zwei (2019: 7) Unfällen, bei denen zwei Menschen verletzt wurden

Bis gestern Morgen nahmen die Polizisten insgesamt 23 (2019: 33) Verkehrsunfälle auf

Die Beamten der Kriminalwache wurden zu zehn (2019: 25) Einbrüchen gerufen

Auf den Autobahnen rund um Düsseldorf rückten die Beamten zu 127 (2019: 147) Einsätzen aus. Sie mussten dabei 19 (2019: 30) Unfälle aufnehmen, bei denen zwei Menschen (2019: 4) verletzt wurden.

Erfreulich: „Insgesamt kam es an den Feiertagen zu keinen herausragenden Sachverhalten“, heißt es in den Polizeibericht. (vh)