Düsseldorf: Polizisten stoppen SUV – im Auto finden sie zwei Stoffbeutel mit unfassbarem Inhalt

Die Polizei Düsseldorf nahmen am Samstagabend gegen 23 Uhr einen 27-jährigen Mann aus dem Rhein-Erft-Kreis fest. Ein Verkehrsverstoß auf der Mühlenstraße in Richtung Grabbeplatz machte die Beamten auf den jungen SUV-Fahrer aufmerksam. Unglaublich, was sie im Geländewagen finden sollten.

Düsseldorf: Polizisten stoppen SUV

Als die Polizei den Fahrer anhalten wollte, ignorierte er die Aufforderung und bog stattdessen auf den Kay-und-Lore-Lorentz-Platz ab. Erst unter Vorhalt der Dienstwaffen konnten die Polizeikräfte den 27-Jährigen zum Anhalten bewegen.

Laut Angaben der Polizei Düsseldorf ließ sich der SUV-Fahrer anschließend widerstandslos festnehmen.

Polizei Düsseldorf machen unglaubliche Entdeckung

Der Geländewagen wurde von dem Beamten gründlich durchsucht, dabei fanden sie unter den Polstern der Rücksitzbank zwei Stoffbeutel mit Bargeld.

Die Polizei Düsseldorf entdeckt unfassbaren Inhalt in SUV. (Symbolbild) Foto: imago images / Jörg Schüler

Insgesamt konnten die Einsatzkräfte 354.550 Euro sicherstellen. Auch das Auto wurde beschlagnahmt. Am Samstagmittag befand sich der junge Mann noch auf der Polizeiwache. Weitere Ermittlungen dauern an. (mia)