Düsseldorf: Polizisten kontrollieren im Nordpark – plötzlich nähert sich ihnen ein schwer verletzter Mann

Düsseldorf. Notfall in Düsseldorf!

Polizisten waren am Donnerstagnachmittag im Nordpark in Düsseldorf auf Streife, als sich ihnen plötzlich ein schwer verletzter Mann näherte. Es folgte ein aufwendiger Einsatz. Nun gibt es neue Details zu dem brutalen Vorfall.

Düsseldorf: Polizisten treffen plötzlich auf schwer verletzten Mann im Nordpark

Um 16.35 Uhr führten Polizisten eine Streife durch, als sich ihnen in Höhe der Nelly-Sachs-Straße in Düsseldorf ein schwer verletzter Mann näherte. Er brach vor den Augen der Beamten zusammen, dann wurde sofort notärztlich versorgt und wenig später in einem Krankenhaus notoperiert. Lebensgefahr konnte bei dem 52-jährigen zwischenzeitlich nicht ausgeschossen werden. Das teilte die Polizei am Freitag in einer Polizeimeldung mit.

Polizisten nahmen daraufhin die Ermittlungen auf und suchten bis in die Nacht nach Spuren oder einem möglichen Tatort. Die genauen Tatumstände blieben zunächst aber unklar. Schließlich richtete die Polizei eine Mordkommission wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ein. Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Angriff gab es nicht.

Unbekannter sticht plötzlich auf Mann ein

Mittlerweile hat die Polizei neue Erkenntnisse zu der Bluttat. Es besteht keine Lebensgefahr mehr bei dem 52-Jährigen, er befindet sich nunmehr auf dem Weg der Besserung und konnte von der Polizei vernommen werden. Demnach war das spätere Opfer mit Einkäufen und seinem schwarz-weißen Trolley auf der linken Seite der Kaiserswerther Straße in Richtung Stadt unterwegs.

Als er neben einer Parkbank schräg gegenüber der Orangerie im Nordpark, bzw. des Parkplatzes Aquazoo einen Mann bemerkte, der eine Edeka-Tüte mit sich trug. Der 52-Jährige ging an dem Mann vorbei, dann soll dieser plötzlich und ohne zu sprechen mutmaßlich mit einem Messer auf den 52-Jährigen eingestochen haben.

Das Opfer flüchtete daraufhin mit schweren Verletzungen zu einem in der Nähe stehenden dunkelgrauen SUV und klopfte Hilfesuchend gegen die Beifahrertür. Der Fahrer reagierte jedoch nicht, sodass sich der Schwerverletzte einige Meter weiter auf die andere Straßenseite schleppte, wo er im Einmündungsbereich der Nelly-Sachs-Straße schließlich auf die dort eingesetzten Polizeibeamten traf, bevor er zusammenbrach. Zuletzt habe das Opfer noch erkennen können, dass der Fahrer kurz ausgestiegen sei, um sein Auto von außen zu inspizieren. Die brutale Tat muss in der Zeit von 16.31 bis 16.35 Uhr passiert sein.

Täterbeschreibung veröffentlicht - Zeugen gesucht

Zudem habe der Angreifer noch an der Parkbank gestanden. Er wird so beschrieben:

Etwa 30 bis 35 Jahre alt

Circa 1,80 bis 1,90 Meter groß

Schlanke Statur und Dreitagebart

Er war mit einer kurzen braunen Jacke, einem buntem Hemd und vermutlich Lederschuhen gekleidet

Er führte eine Tüte mit Edeka-Aufdruck mit sich

Ein Anknüpfungspunkt für Zeugen könnte auch der Umstand sein, dass das Opfer zuvor einen Lebensmitteldiscounter an der Kaiserswerther Straße/Am Hain aufgesucht und dabei einen auffälligen schwarz-weißen Einkaufstrolley mit sich geführt hatte.

Neben dem Tatverdächtigen suchen die Ermittler auch nach dem SUV-Fahrer. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0211 8700 entgegen. (nk)